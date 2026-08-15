تقاطع غیرهمسطح بیمارستان ۱۵ خرداد مهدیشهر به پیشرفت ۳۸ درصدی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی طباطبایی ظهر شنبه در بازدید تقاطع غیرهمسطح بیمارستان ۱۵ خرداد مهدیشهر این طرح را از پروژه‌های مهم راه و شهرسازی این شهرستان برشمرد و افزود: این پروژه با هدف بهبود دسترسی به بیمارستان و منطقه دربند و ارتقای ایمنی تردد در این محدوده در حال اجرا است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان سمنان با تاکید به اینکه عملیات اجرایی این پروژه در سال ۱۴۰۱ آغاز شد، توضیح داد: به دلیل تعلل پیمانکار و پس از رسیدن طرح به حدود ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی، متوقف و پیمانکار خلع ید شد.

حسینی طباطبایی ادامه داد: با پیگیری‌های انجام‌شده در سال ۱۴۰۴، فرآیند انتخاب پیمانکار جدید انجام و عملیات اجرایی پروژه از ابتدای سال ۱۴۰۵ مجدداً آغاز شد.

وی یادآور شد: بر اساس آخرین وضعیت اعلام‌شده، این پروژه از اردیبهشت‌ماه تاکنون ۱۸ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و مجموع پیشرفت آن اکنون به ۳۸ درصد رسیده که پی‌ریزی رمپ‌های غربی پروژه تکمیل شده و قالب‌بندی دیوارهای رمپ غربی نیز در حال انجام است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان اضافه کرد: برای تکمیل پروژه احداث تقاطع غیرهمسطح بیمارستان ۱۵ خرداد مهدیشهر، ۲ هزار میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است. پیش از این نیز برای ازسرگیری عملیات اجرایی، ۳۶۴ میلیارد ریال اعتبار جذب شده بود.