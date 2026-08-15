به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد اسلامی در بازدید از روند اجرای پروژه آسفالت و آزادسازی کمربندی روستای ولیآباد، از آزادسازی ۲۴۰۰ مترمربع از اراضی مورد نیاز برای اجرای پروژه کمربندی روستای ولیآباد خبر داد و گفت: عملیات آسفالت و آزادسازی این محور با اعتبار ۶.۵ میلیارد تومان در حال اجرا است.
عالی ترین مقام دولتی در قرچک، اظهار کرد: این پروژه با مشارکت بنیاد مسکن و دهیاری روستای ولیآباد و با هدف بهبود دسترسی، کاهش بار ترافیکی و تسهیل تردد ساکنان منطقه در دست اجرا قرار دارد.
وی افزود: پروژه کمربندی ولیآباد در مساحتی بیش از پنج هزار مترمربع و به طول ۵۱۰ متر اجرا میشود و برای فراهم شدن شرایط اجرای آن، حدود ۲۴۰۰ مترمربع از اراضی مسیر با پیگیری فرمانداری آزادسازی شده است.
فرماندار قرچک با اشاره به اعتبار ۶.۵ میلیارد تومانی این طرح بیان کرد: اجرای این پروژه نقش مهمی در توسعه زیرساختهای روستایی و بهبود ارتباطات محلی خواهد داشت.
اسلامی ادامه داد: با بهرهبرداری از این محور، دسترسی ساکنان روستاهای ولیآباد، محمدآباد اعلاء، امینآباد و شهرک صنعتی منطقه تسهیل شده و بخشی از مشکلات ترافیکی موجود برطرف خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: این پروژه همچنین در روزهای حضور زائران در امامزاده ولیآباد، موجب کاهش بار ترافیکی مسیر و روانسازی عبور و مرور در منطقه خواهد شد.
فرماندار قرچک در این بازدید به همراه معاون امور فنی و عمرانی فرمانداری، رئیس اداره راهداری و دهیار ولیآباد، آخرین وضعیت عملیات اجرایی پروژه را مورد بررسی قرار داد.
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