به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی ظهر شنبه در نشست شورای اطلاعرسانی خراسان جنوبی با اشاره به در پیش بودن هفته دولت، اظهار کرد: این ایام فرصت مناسبی برای جهاد تبیین، اطلاعرسانی دقیق و امیدآفرینی در جامعه است و باید از این ظرفیت به بهترین شکل استفاده کرد.
وی با تأکید بر ضرورت ارائه آمار و اطلاعات دقیق از عملکرد دستگاههای اجرایی افزود: کلیگویی در اطلاعرسانی کافی نیست و مردم باید بدانند در دو سال گذشته چه اقداماتی در استان انجام شده است.
هاشمی با بیان اینکه آمار دقیق میتواند تصویر واقعیتری از عملکرد دستگاههای اجرایی ارائه کند، ادامه داد: وقتی گفته میشود برای اجرای یک طرح ۱۶۳ میلیارد تومان هزینه شده، این موضوع باید به مردم اطلاع داده شود تا جامعه در جریان اقدامات انجامشده قرار گیرد.
وی با اشاره به شرایط خاص دو سال اخیر و حوادث و درگیریهای منطقهای گفت: با وجود این شرایط، اقدامات و طرحهای مختلفی در استان دنبال شده و باید این اقدامات به شکل دقیق و مستند برای مردم تبیین شود.
استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه هدف از این سخنان نادیده گرفتن تلاش مدیران نیست، افزود: هیچکس نمیتواند زحمات دستگاههای اجرایی و مجموعههای مختلف را نادیده بگیرد؛ اما باید تلاشها به شکل درست، دقیق و مستند برای مردم بیان شود.
شورای اطلاعرسانی؛ محل طرح مطالبههای رسانهای
هاشمی در ادامه با تأکید بر ضرورت فعالتر شدن شورای اطلاعرسانی استان اظهار کرد: این شورا باید جایگاه واقعی خود را پیدا کند و مدیرانی که ارتباط مناسبی با اصحاب رسانه ندارند، برای پاسخگویی و تعامل بیشتر در جلسات شورای اطلاعرسانی حضور پیدا کنند.
وی گفت: اگر خبرنگاری نسبت به عملکرد یک دستگاه یا مدیر مطالبه و نقدی دارد، این موضوع باید به صورت مشخص و مصداقی در شورای اطلاعرسانی مطرح شود تا امکان بررسی و پاسخگویی وجود داشته باشد.
استاندار خراسان جنوبی افزود: نقد باید مصداقی باشد؛ نمیتوان با بیان کلیات درباره عملکرد یک دستگاه تصمیمگیری کرد. اگر مشکلی وجود دارد، باید مشخص شود کدام دستگاه و در چه موضوعی کوتاهی کرده است تا موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
هاشمی با اشاره به ضرورت رعایت حقوق خبرنگاران و مدیران بیان کرد: شورای اطلاعرسانی میتواند محلی برای گفتوگوی مستقیم و محترمانه میان مدیران و اصحاب رسانه باشد تا مسائل پیش از آنکه به اختلاف تبدیل شود، در همین شورا بررسی و حل شود.
وی تصریح کرد: شورای اطلاعرسانی باید نقش یک شورای بالادستی را در حوزه اطلاعرسانی استان ایفا کند.
مدیران باید پاسخگوی رسانهها باشند
استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه مدیران باید در برابر رسانهها پاسخگو باشند، گفت: همانطور که در شوراها و کارگروههای مختلف، مدیران دستگاههای اجرایی برای پاسخگویی و حل مسائل حضور پیدا میکنند، در شورای اطلاعرسانی نیز باید در برابر پرسشها و مطالبات رسانهای پاسخگو باشند.
هاشمی خاطرنشان کرد: اگر خبرنگاری دغدغهای دارد، میتواند آن را از طریق دبیرخانه شورای اطلاعرسانی مطرح کند تا موضوع به صورت مشخص بررسی و از مدیر مربوطه پاسخ خواسته شود.
وی با اشاره به اهمیت ارتباط مستمر مدیران با رسانهها گفت: مدیران باید اطلاعات عملکرد خود را در اختیار رسانهها قرار دهند. خبرنگار نباید برای دریافت اطلاعات اولیه یک دستگاه، با مشکل مواجه باشد.
استاندار خراسان جنوبی افزود: وقتی یک دستگاه کار خوبی انجام میدهد، باید اطلاعات آن در اختیار رسانه قرار گیرد تا خبرنگار بتواند آن را به مردم منتقل کند؛ چراکه اطلاعرسانی مناسب، بخشی از فرآیند خدمترسانی به مردم است.
هفته دولت؛ فرصت تبیین دستاوردها
هاشمی با بیان اینکه هفته دولت بهترین فرصت برای اطلاعرسانی اقدامات انجامشده است، گفت: باید از این فرصت برای فضاسازی رسانهای، تولید محتوا، اطلاعرسانی و امیدآفرینی استفاده کنیم.
وی ادامه داد: اخبار و اطلاعات عملکرد دستگاهها باید به شبکههای مختلف رسانهای و پایگاههای خبری منتقل شود تا اقدامات انجامشده در استان برای مردم تبیین شود.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیتهای مختلف استان اظهار کرد: در حوزههای فرهنگی، عمرانی، اقتصادی، راهآهن، بازارچههای مرزی، جذب اعتبارات ملی، کاهش نرخ بیکاری و دیگر بخشها اتفاقات خوبی در استان رقم خورده است.
وی افزود: خراسان جنوبی در برخی شاخصها از جمله نرخ بیکاری، تورم، امنیت و برخی شاخصهای آموزشی و اقتصادی وضعیت قابل توجهی دارد و باید این دستاوردها به صورت مستند و دقیق به مردم ارائه شود.
هاشمی با تأکید بر اینکه این موفقیتها حاصل تلاش یک مجموعه است، گفت: اتفاقات خوب در استان نتیجه تلاش مجموعه مدیران، دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی، رسانهها و همراهی مردم است و هیچ فردی نمیتواند این دستاوردها را به تنهایی به نام خود ثبت کند.
وی در پایان با قدردانی از تلاش اصحاب رسانه و اعضای شورای اطلاعرسانی استان، ابراز امیدواری کرد: شورای اطلاعرسانی خراسان جنوبی بتواند به الگویی برای تعامل مؤثر میان مدیران، رسانهها و مردم تبدیل شود و در مسیر اطلاعرسانی دقیق، مطالبهگری و امیدآفرینی گامهای ماندگاری بردارد.
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