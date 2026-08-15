به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جلسه ستاد مرکزی بزرگداشت دولتمردان شهید امروز به ریاست علیرضا کاظمی و وزیر آموزش و پرورش و رئیس ستاد مرکزی و نمایندگان دستگاههای عضو در دفتر مرکزی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد.

در این جلسه، ضمن بررسی سیاست‌ها و برنامه‌های کلان بزرگداشت دولتمردان شهید، بر ضرورت انتقال مکتب فکری دوالتمردان به نسل های آینده و برگزاری گرامیداشت این شهدای والامقام با رویکردی علمی، پژوهشی و الهام بخش با هدف ترویج مدل حکمرانی و مدیریتی در تراز انقلاب اسلامی تاکید شد. همچنین از پوستر ویژه دولتمردان شهید با حضور کاظمی رئیس ستاد، رونمایی شد.

علیرضا کاظمی رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت دولتمردان شهید در ابتدای جلسه با تبریک حلول ماه ربیع‌الاول و اعیاد پیش رو اظهار کرد: محرم و صفر امسال را پشت سر گذاشتیم؛ ایامی که به‌واسطه تشییع تاریخی رهبر شهید انقلاب، ماندگار و تاریخی شد و قطعاً در تاریخ انقلاب اسلامی نیز ماندگار خواهد ماند.

رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت دولتمردان شهید با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید و همچنین برگزاری مراسم عزاداری و پیاده‌روی اربعین، تصریح کرد: حماسه حضور باشکوه مردم و در واقع حضور تمدن‌ساز آنان در تشییع و وداع با رهبر شهیدمان و همچنین همه اتفاقاتی که در این مدت رخ داد، از عزاداری‌ها تا پیاده‌روی اربعین، نشان داد که ایران دارای ملتی سرافراز، مقاوم و ماندگار است.

وی ادامه داد: مجموعه این حوادث به ملت‌های جهان نشان داد که ملت ایران، ملتی مقاوم و سرافراز است و اجازه نخواهد داد دشمن میان دولت و ملت دوقطبی ایجاد کند و از این طریق به اهداف و مقاصد خود دست یابد.

کاظمی یکی از مهم‌ترین سیاست‌ها و برنامه‌های ستاد مرکزی بزرگداشت دولتمردان شهید را مقابله با همین رویکرد دشمن عنوان کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین سیاست‌ها و برنامه‌های ما در این ستاد، توجه به همین مسئله است. از نماینده محترم ولی‌فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور نیز تشکر ویژه دارم که این ابتکار ارزشمند را در مجموعه شورا مطرح و دنبال کردند. خلأیی در این زمینه احساس می‌شد و شاید کمتر به موضوع دولتمردان شهید از این منظر پرداخته شده بود. امروز وقتی مجموعه دولتمردان شهید را از رؤسای جمهور شهید گرفته تا وزرا و دیگر مسئولانی که به شهادت رسیده‌اند، مورد توجه قرار می‌دهیم، می‌بینیم این موضوع از زوایای مختلف قابل بررسی است و این ستاد می‌تواند نقش خود را در این زمینه به‌خوبی ایفا کند.

رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت دولتمردان شهید با تأکید بر ضرورت گرامیداشت شهدای دولت و دولتمردان شهید گفت: دشمن با استفاده از تمام ظرفیت‌های رسانه‌ای خود تلاش می‌کند شکاف عمیق شناختی میان ملت و دولت ایجاد کرده و دولت‌ها را از ملت جدا کند.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه گرامی‌داشت شهدا و زنده نگه داشتن یاد و نام آنان یک وظیفه عمومی است، اظهار کرد: بزرگداشت شهدا و زنده نگه داشتن نام و یاد آنان همواره در جامعه دنبال شده و خواهد شد، اما در شرایط کنونی دو مسئله بسیار مهم وجود دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد. دشمن با تمام ظرفیت‌های رسانه‌ای خود امروز تلاش می‌کند یک شکاف عمیق شناختی میان ملت و دولت ایجاد کند و دولت‌ها را از ملت جدا سازد.

وی خاطرنشان کرد: دشمن با تخریب‌های فراوانی که علیه دولت‌ها انجام می‌دهد و با ایجاد جریان‌های مختلف رسانه‌ای و تبلیغاتی، به دنبال ایجاد فاصله میان مردم و مسئولان است و باید در برابر این جریان، با تبیین درست و معرفی صحیح الگوی دولتمردان شهید ایستادگی کرد.

مکتب مدیریتی دولتمردان شهید» باید تدوین و به نسل آینده منتقل شود

رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت دولتمردان شهید با تأکید بر اینکه فعالیت این ستاد نباید به برگزاری یک مراسم یا برنامه مناسبتی محدود شود، گفت: آنچه امروز به آن نیاز داریم، تدوین، جمع‌آوری و تنظیم «مکتب مدیریتی دولتمردان شهید» و ارائه آن به جامعه است تا بتوان از این الگو در مسیر شکل‌گیری دولت تراز جمهوری اسلامی ایران بهره گرفت.

کاظمی در ادامه جلسه ستاد مرکزی بزرگداشت دولتمردان شهید، با بیان اینکه گرامی‌داشت دولتمردان شهید باید به یک حرکت فکری، پژوهشی و علمی عمیق تبدیل شود، افزود: آنچه امروز به آن نیاز داریم، هم تدوین و جمع‌آوری و تنظیم این مکتب مدیریتی و هم ارائه مجموعه ویژگی‌های دولتمردان شهید است. حرکت دولت در چارچوب این مکتب مدیریتی می‌تواند گام‌های مثبت و مؤثری برای شکل‌گیری دولت تراز جمهوری اسلامی ایران بردارد.

شهیدان رجایی و باهنر؛ الگوهای ماندگار

رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت دولتمردان شهید با اشاره به شخصیت‌های برجسته‌ای که در دولت جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسیده‌اند، گفت: از شهیدان رجایی و باهنر که از نخستین و ماندگارترین شهدای دولت هستند تا دولتمردانی که پس از آنان به شهادت رسیدند و در نهایت شهدای خدمت و شهید جمهور، حضرت آیت‌الله رئیسی، که حقیقتاً در خدمت به مردم بی‌نظیر و مردی خستگی‌ناپذیر بود، مجموعه‌ای ارزشمند از الگوهای مدیریتی در اختیار داریم. در کنار این شهدا، دولتمردانی نیز در جنگ‌های اخیر به شهادت رسیده‌اند که باید ابعاد مختلف زندگی، مدیریت، خدمت و شخصیت آنان مورد بررسی و تبیین قرار گیرد.

وی با تأکید بر اینکه رویکرد ستاد بزرگداشت دولتمردان شهید صرفاً برگزاری مراسم نیست، تصریح کرد: رویکرد ستاد، مراسمی و مناسکی نیست؛ بلکه یک رویکرد فکری، پژوهشی و علمی عمیق نسبت به این موضوع دارد و باید بتوانیم در نهایت به یک دستاورد ماندگار دست پیدا کنیم. البته این رویکرد به هیچ عنوان نافی گرامی‌داشت شهدا و برگزاری برنامه‌های مناسبتی نیست. زنده نگه داشتن نام و یاد شهدا، همان‌گونه که رهبر شهید فرمودند، کمتر از شهادت نیست و این بخش حتماً باید دنبال شود.

رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت دولتمردان شهید خاطرنشان کرد: تبیین ویژگی‌ها و شخصیت هر یک از این شهدا می‌تواند برای جوانان و نوجوانان و حتی برای خود ما الگو باشد. اگر به زندگی شهید رجایی، توجه او به ساده‌زیستی، خدمت و تعبد و تقید نسبت به مسائل دینی، به‌ویژه نماز، توجه کنیم، الگوی بهتری از این نمی‌توان یافت که یک دولتمرد در چنین سطحی تا این اندازه به نماز و مسائل دینی پایبند باشد. بنابراین هر یک از این شهدا می‌توانند برای ما یک الگو باشند. باید این رفتارها و ویژگی‌ها را در برابر چشم خود قرار دهیم و تلاش کنیم آنها را در وجود خودمان پیاده کنیم.

کاظمی گفت: منش اخلاقی، رفتاری و مدیریتی دولتمردان شهید باید مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه هر یک از این شخصیت‌ها برای ما یک درس عمیق دارند.

ضرورت انتقال تجربه دولتمردان شهید به نسل آینده

رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت دولتمردان شهید، آگاهی نسل جوان از تاریخ کشور را یکی دیگر از مأموریت‌های مهم این ستاد دانست و افزود: جوانان و نوجوانان و نسل آینده کشور باید بدانند بر تاریخ این ملت چه گذشته است، چه کسانی بر این کشور حاکم بوده‌اند و چگونه حکمرانی کرده‌اند.

وی با اشاره به برنامه‌ای که اخیراً در دامغان درباره رهبر شهید برگزار شده بود، اظهار کرد: چند روز قبل در دامغان درباره رهبر شهید و موضوع «مجاهدان در غربت» حضور داشتم. محور برنامه، تبیین منظومه فکری و ویژگی‌های رهبر شهید بود.

وی ادامه داد: واقعاً دنیا به خود ندیده است که یک حاکم و رهبر، در اوج مردمی بودن، چنین سبک زندگی ساده‌ای داشته باشد. حتی در میان مردم عادی نیز کمتر می‌توان چنین سطحی از ساده‌زیستی را پیدا کرد. مظلومیتی که رهبر شهید داشتند نیز باید به‌درستی تدوین و به نسل آینده منتقل شود.

وی تأکید کرد: این مهم‌ترین مأموریت ماست و باید بتوانیم این ویژگی‌ها و منظومه فکری شهدا را به نسل آینده منتقل کنیم.

مأموریت ستاد فراتر از هفته دولت است/ تبدیل بزرگداشت دولتمردان شهید به یک گفتمان در دستگاه‌های اجرایی

کاظمی با تأکید بر اینکه فعالیت این ستاد به هفته دولت محدود نمی‌شود، گفت: این ستاد ناظر به هفته دولت نیست. هفته دولت می‌تواند نخستین نقطه و آغاز حرکت ما باشد، اما کار را با سه نگاه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت دنبال می‌کنیم.

وزیر آموزش و پرورش درباره برنامه‌های کوتاه‌مدت ستاد اظهار کرد: نگاه کوتاه‌مدت ما ناظر به هفته دولت و ایامی است که پیش رو داریم. اگر هر دستگاه یک برنامه اجرا کند، می‌توان اتفاقات بزرگی رقم زد؛ اما باید تلاش کنیم این برنامه‌ها مکمل یکدیگر باشند و در کنار هم یک اتفاق وسیع‌تر و منسجم‌تر را رقم بزنند.

رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت دولتمردان شهید از دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان آنها برای مشارکت در این برنامه‌ها تشکر کرد و گفت: با وجود فرصت بسیار کوتاه و همزمانی برنامه‌ها با ایام اربعین، دهه پایانی ماه صفر و دیگر برنامه‌ها، زمان قابل توجهی برای این موضوع اختصاص داده شد.

وی همچنین با قدردانی از نمایندگان دستگاه‌ها و مسئولان اجرایی حاضر در جلسه، اظهار کرد: از نمایندگان دستگاه‌های مختلف و مسئولان محترم دستگاه اجرایی که نسبت به این موضوع اهتمام داشتند، در جلسات حضور پیدا کردند و برای آن فکر و برنامه ارائه کردند، تشکر می‌کنم.

وی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل‌های ستاد به دستگاه‌ها گفت: این دستورالعمل‌ها آماده و به دستگاه‌ها ابلاغ شده است. نخستین کاری که باید انجام دهیم، تبدیل این موضوع به یک گفتمان در دستگاه‌های اجرایی است. باید همه ما نسبت خودمان را با تبیین این موضوع روشن کنیم و آن را به‌عنوان یک موضوع مهم، حیاتی و اساسی در دستگاه‌های اجرایی دنبال کنیم. همه دستگاه‌ها، چه دستگاه‌های دولتی و چه نهادهای انقلابی و تشکل‌هایی که در این مجموعه حضور دارند، باید در این حرکت مشارکت کنند.

کاظمی درباره برنامه‌های میان‌مدت ستاد گفت: برنامه‌های میان‌مدت را با نگاه به سالگرد شهادت شهدا طراحی کرده‌ایم و انتظار ما از دو وزارتخانه بسیار بالاست؛ یکی وزارت اطلاعات که شهدای سرآمد و شهدای بسیاری را تقدیم انقلاب کرده است و دیگری وزارت دفاع که سهم بسیار بالایی در این زمینه دارد.ذوزارت اطلاعات در جنگ رمضان نیز شهدای زیادی تقدیم انقلاب کرده است. باید از معاونان وزارت اطلاعات تا مسئولان دیگری که در مسیر انقلاب به شهادت رسیده‌اند، مورد توجه قرار گیرند.

وی با اشاره به شهید خطیب اظهار کرد: شهید خطیب، یک دولتمرد سرآمد بود و خدمات شایسته ایشان قطعاً در تاریخ وزارت اطلاعات و دولت‌های جمهوری اسلامی ایران ماندگار خواهد شد. وزارت دفاع نیز از این منظر سهم بسیار بالایی دارد و شهدای زیادی را تقدیم کرده است. دست‌کم پنج وزیر دفاع به شهادت رسیده‌اند و آخرین شهید دولت نیز وزیر دفاع بود.

رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت دولتمردان شهید تأکید کرد: این دو وزارتخانه باید برنامه‌های خود را با نگاه میان‌مدت و با محوریت سالگرد شهادت این شهدا تهیه و اعلام کنند و ما نیز در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کمک خواهیم کرد تا این برنامه‌ها باشکوه، باعظمت و ماندگار برگزار شود.

تأکید بر رویکرد علمی و پژوهشی در بزرگداشت شهدای خدمت

کاظمی در ادامه با اشاره به شهدای خدمت و شهید جمهور گفت: درباره شهدای خدمت و شهید جمهور، حضرت آیت‌الله رئیسی، و همچنین پرواز و عروج اردیبهشت نیز باید برنامه‌های گسترده‌ای تدارک دیده شود.

تدوین «مکتب مدیریتی»؛ هدف بلندمدت ستاد

رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت دولتمردان شهید، نگاه بلندمدت در کنار برنامه های کوتاه و میان مدت را مهم‌ترین بخش فعالیت این ستاد دانست و گفت: نگاه عمیق‌تر و بلندمدت ما این است که بنشینیم و مکتب مدیریتی دولتمردان شهید را تدوین و عرضه کنیم. کمیته علمی که شکل می‌گیرد می‌تواند مدل مفهومی این مکتب را طراحی کند و این مدل می‌تواند ناظر به تک‌تک این شخصیت‌ها باشد. این بخش نیازمند کار پژوهشی و فکری جدی است و به اعتقاد من مهم‌ترین کار ما همین است.

شهیدپژوهی و تولید محتوای فاخر برای ۱۹ شهید دولت

کاظمی با اشاره به مأموریت علمی و پژوهشی ستاد گفت: خروجی این ستاد باید با کمک همه دستگاه‌ها، موضوع شهیدپژوهی و تبیین ابعاد شخصیتی هر یک از ۱۹ شهید دولت باشد. البته رهبر شهید در این مجموعه قرار ندارد و طبیعتاً کار مربوط به ایشان نیازمند مجموعه‌ای بسیار قوی‌تر و بزرگ‌تر است که این مسئولیت را دنبال می‌کند؛ اما ما باید درباره ۱۹ شهید دولت، به‌صورت تک‌تک و دقیق کار کنیم.

رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت دولتمردان شهید تصریح کرد: برای هر یک از این شهدا باید محتوایی فاخر، ارزشمند و ماندگار تولید کنیم تا بتوانیم ابعاد مختلف شخصیت، مدیریت، رفتار و خدمات آنان را به جامعه معرفی کنیم.

کاظمی با اشاره به مسئولیت جامعه در قبال شهدا گفت: ما مسئولیت سنگینی نسبت به شهدا داریم و یکی از راه‌هایی که می‌توانیم راه شهدا را ادامه دهیم، همین تلاش برای زنده نگه داشتن نام و یاد و تبیین شخصیت آنان است.

وی افزود: همان‌گونه که رهبر شهید فرمودند، زنده نگه داشتن نام و یاد شهیدان کمتر از شهادت نیست؛ چراکه یاد شهدا چراغی است که راه را نشان می‌دهد، رفتارهای ما را تنظیم می‌کند و مسیر حرکت ما را مشخص می‌سازد. این مسیر، مسیر ولایت، هدایت و سعادت است و امیدواریم بتوانیم مسئولیتی را که در قبال شهدا بر عهده داریم، به‌درستی انجام دهیم.

رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت دولتمردان شهید اظهار کرد: باید کمیته‌های مورد نیاز را هرچه سریع‌تر شکل دهیم و از دستگاه‌های مختلف نیز درخواست داریم در این کمیته‌ها حضور داشته باشند و برای تحقق این هدف کمک کنند تا بتوانیم یک اتفاق خوب، ماندگار و در شأن شهدای دولت رقم بزنیم.

در این جلسه حجت‌الاسلام میرتاج‌الدینی، معاون مراسم و استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نیز با اشاره به تقارن برنامه‌های امسال محرم و صفر با مراسم تشییع تاریخی رهبر شهید، از برگزاری پرشور برنامه های دهه آخر صفر و شهادت امام رضا علیه السلام با حضور ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفری زائران خبر داد.

وی در تشریح فعالیت‌های ستاد بزرگداشت دولتمردان شهید اظهار داشت: امسال اولین سالگرد تشکیل این ستاد است و دبیری آن بر عهده وزیر آموزش و پرورش گذاشته شده است.

حجت‌الاسلام میرتاج الدینی گفت: بر اساس همفکری و ارزیابی‌های انجام‌شده، پرونده ۲۰ دولتمرد شهید در این ستاد بررسی می‌شود که در رأس آن‌ها، رهبر شهید (رئیس‌جمهور اسبق در سال ۱۳۸۰) قرار دارد. ترکیب این شهدا شامل سه رئیس‌جمهور، ۵ وزیر دفاع، شهید خطیب (وزیر اطلاعات) و امیر نصیرزاده از شهدای شاخص این دولت است.

معاون مراسم و امور استان های شورای هماهنگی تبلیغات لسلامی با بیان اینکه نخستین برنامه این ستاد از ۸ شهریور آغاز می‌شود، تصریح کرد: اقدامات در سه بازه زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت طراحی شده و دستگاه‌های مختلف دولتی در این چارچوب برنامه‌های خود را اجرا خواهند کرد.

وی تأکید کرد: فعالیت‌های این ستاد منحصر به هفته دولت نیست و تا اولین سالگرد شهدای دولت در طول سال ادامه دارد. همچنین ستاد شهید رئیسی نیز امسال با هماهنگی کامل با این ستاد، برنامه‌های خود را پیش خواهد برد.

حجت‌الاسلام میرتاج الدینی با تأکید بر اینکه بزرگداشت دولتمردان شهید یک برنامه تشریفاتی نیست، هدف اصلی را ترویج فرهنگ ایثار، معرفی الگوی مدیریتی مبتنی بر ساده‌زیستی، پاک‌دستی، سلامت اقتصادی، عدالت‌خواهی، روحیه جهادی و خستگی‌ناپذیری دانست.

معاون مراسم و امور استان های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: ضرورت داشت ستادی مستقل برای انعکاس سبک زندگی، سیره رفتاری و الگوی مدیریتی این عزیزان شکل بگیرد.

سپس علیرضا معاف، معاون پژوهشی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اشاره به جایگاه رفیع دولتمردان شهید در نظام اسلامی، اظهار داشت: تعبیر امروزی از این شهیدان، نه یک روایت تاریخی، بلکه «سندی افتخارآمیز» برای جمهوری اسلامی محسوب می‌شود و هدف اصلی این ستاد، تولید گفتمانی نوین در عرصه اداره کشور است.

وی با بیان اینکه دولت فعلی با چارچوبی قرآنی، ایمانی و مبتنی بر بیانات امام راحل و شهیدان مواجه است، خاطرنشان کرد: «حضور در ساختار دولت در این نگاه، یک کار دینی و معنوی تلقی می‌شود؛ دولتی که تقدس دارد و دستیابی به مناصب آن، زمین‌ساز مسابقه‌ای بزرگ در عرصه خدمت و حتی کاندیداتوری برای شهادت است.»

معاف با اشاره به ترور و شهادت برخی از دولتمردان شاخص طی سال‌های اخیر، گفت: این اقدامات نشان می‌دهد دشمن دچار «خطای راهبردی» شده و با هدف قرار دادن کارگزاران نظام، در واقع عصبانیت و ناتوانی خود را به نمایش گذاشته است.

معاون پژوهشی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی افزود: تاریخ از اول انقلاب تا امروز گواه این مدعاست که شهادت دولتمردان، امتداد خط سیر شهدایی همچون شهید رجایی در سال ۶۰ است و این استمرار، نشان‌دهنده تداوم زنده یک مکتب فکری در عرصه حکمرانی است.

وی در ادامه با نفی نگاه تشریفاتی به مقوله شهادت، تصریح کرد: مسئله دولتمرد شهید، مختص به افراد مشتاق برای فداکاری نیست که صرفاً جنبه‌ای دکوری داشته باشد؛ بلکه این یک امر عینی و ملموس در تراز انقلاب اسلامی است.

به گفته معاف، انسان تراز انقلاب در چهره این شهدا متجلی شده و ستاد بزرگداشت آنان باید یادآور این حقیقت باشد که این شهیدان، الگوی کامل یک انسان تراز انقلابی هستند.

معاون پژوهشی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با نگاهی آینده‌پژوهانه، آثار و برکات وجودی این شهدا را فراتر از اقدامات اجرایی و عمرانی یک‌ساله‌ی آنان دانست و تأکید کرد: میراث ماندگار شهدا، بیش از اقدامات کوتاه‌مدت آنان، به تولید یک «مکتب» در عرصه حکمرانی بازمی‌گردد.

وی خاطرنشان کرد: مهم‌ترین مسئله در این ستاد، استخراج سیره، مدل و الگوی حکمرانی از سبک زندگی و مدیریت این شهداست.

معاف با طرح پرسشی اساسی، از پژوهشگران و اندیشمندان حوزه حکمرانی خواست تا مؤلفه‌های کارآمدی این شهیدان را در بازه زمانی مسئولیتشان (نظیر یک سال خدمت) احصا و احیا کنند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی پرسش کلیدی را اینگونه مطرح کرد: «چه کسانی و با چه ویژگی‌هایی می‌توانند الگوی حکمرانی این شهیدان را در تراز جمهوری اسلامی، در سطوح مختلف مدیریتی کشور پیاده کنند؟» که این خود، محور اصلی مطالبات این ستاد از بدنه کارشناسی کشور اعلام شد.

صادق حسین‌زاده ملکی، عضو کمیته اجرایی ستاد مرکزی بزرگداشت دولتمردان شهید در ادامه با اشاره به برنامه‌های این ستاد برای هفته دولت، گفت: هفته دولت امسال به نام و یاد شهدای گرانقدری مزین است که به دست دشمنان به شهادت رسیدند و با ایثار و فداکاری خود، حسرت و غبطه آزادی‌خواهان عالم را برانگیختند.

وی افزود: بزرگداشت دولتمردان شهید، برخلاف تبلیغات رسانه‌های دشمن و فضاسازی‌های ناشی از جنگ شناختی، نشان می‌دهد مسئولان نظام جمهوری اسلامی و مردم در کنار یکدیگر برای پیشبرد اهداف کشور مجاهدت می‌کنند و در این مسیر، برجسته‌ترین نیروها نیز به شهادت رسیده‌اند.

عضو کمیته اجرایی ستاد مرکزی بزرگداشت دولتمردان شهید ادامه داد: مکاتبات مختلفی از سوی ستاد با دستگاه‌های مرتبط انجام شده و متناسب با انتظارات و برنامه‌های هر دستگاه، گفت‌وگوهایی صورت گرفته است. همچنین شیوه‌نامه برگزاری برنامه‌ها به دستگاه‌ها ابلاغ شده و محصولات پژوهشی، فرهنگی، هنری، رسانه‌ای، تبلیغی و تبیینی نیز در حال تولید است که بخش مهمی از آنها در هفته دولت و در طول سال منتشر خواهد شد.

حسین‌زاده ملکی اظهار کرد: بخشی از این برنامه‌ها با محوریت رویدادهای مردمی و با زمینه‌سازی دستگاه‌های مربوط برگزار خواهد شد که به برکت خون پاک شهدا رقم می‌خورد. در تهران نیز بخشی از این برنامه‌ها در مسجد امام صادق(ع) برگزار می‌شود و بخش دیگری در متن و حاشیه تجمعات مردمی شکل خواهد گرفت.

وی با تأکید بر اهمیت تبیین گفتمان شهدای دولت گفت: بخش مهمی از گفتمان این شهدا در سازوکار و نظام حکمرانی دولت شکل گرفته است و معرفی این شهدا به مجموعه‌های دولتی و تبیین سازوکار حکمرانی در تراز شهدا و انقلاب اسلامی از جمله اهداف این برنامه‌هاست.

وی ادامه داد: در سالگرد هر یک از این شهدا و همچنین در هفته دولت، بخشی از این برنامه‌ها به ثمر خواهد نشست. دستگاه‌هایی که مفتخر به تقدیم شهید هستند نیز برنامه‌های ویژه‌ای برگزار خواهند کرد و در استان‌ها نیز برنامه‌های متنوعی در دستور کار قرار دارد.

حسین‌زاده ملکی در پایان ابراز امیدواری کرد: با اجرای این برنامه‌ها، شاهد اتفاقات مبارک و مؤثری در زمینه بزرگداشت و تبیین سیره دولتمردان شهید باشیم.

حجت الاسلام محمدحسنی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز تاکید کرد: لازم است با برنامه ریری دقیق و پرهیز از موازی کاری میان دستگاه های مرتبط به خصوص دستگاههایی که مفتخر به تقدیم شهدا بوده اند در زمینه بزرگداشت این شهیدان والامقام احساس تکلیف و تقسیم کار کنیم.

وی افزود: این ستاد به دنبال کار تبلیغاتی نیست، بلکه هدف آن در کنار برگزاری بزرگداشت و مناسک، انجام کارهای علمی مبنایی و پژوهشی است و در این زمینه نباید کار موازی صور گیرد تا بنوان از ظرفیت همه دستگاهها به نحو شایسته و مناسب استفاده کرد.

در ادامه جلسه هر یک از اعضا پیشنهادات خود را بیان کردند و ضمن توجه به تقسیم کار و پرهیز از موازی کاری در انجام وظایف ستاد، بر شناسایی، جمع‌آوری و ثبت سوابق و اطلاعات شهدای دولتمردان مرتبط با هر دستگاه، معرفی سیره و خدمات شهدای دولت، تولید محتوای فاخر و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های مختلف برای برگزاری برنامه‌های مردمی و اثرگذار و در شأن مقام والای این شهیدان با هدف تبیین و ادامه راه و آرمان‌های بلند آنان تاکید شد.