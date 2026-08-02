به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعد از ظهر یکشنبه در آیین تکریم و معارفه معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه، با تسلیت ایام اربعین حسینی و قدردانی از مدیران و دستگاه‌های اجرایی در خدمت‌رسانی به زائران، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مدیران استان این روزها در مرزها و مسیرهای تردد زائران حضور دارند و مدیریت مطلوب اربعین، مهم‌ترین اولویت مجموعه مدیریتی استان است.

وی با اشاره به نام‌گذاری سال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید»، افزود: این نام‌گذاری صرفاً یک شعار نیست، بلکه یک راهبرد و فرمان برای همه مدیران است و باید با برنامه‌ریزی، اقدام عملی و تسهیل سرمایه‌گذاری، زمینه تحقق آن فراهم شود.

استاندار کرمانشاه تأمین معیشت مردم و بهبود شاخص‌های اقتصادی را از مهم‌ترین اولویت‌های دولت برشمرد و گفت: رئیس‌جمهور همواره بر حل مشکلات اقتصادی و ارتقای معیشت مردم تأکید داشته‌اند و اجرای مصوبات سفر ایشان به کرمانشاه می‌تواند زمینه‌ساز تحولات مهمی در مسیر توسعه استان باشد.

حبیبی با بیان اینکه کرمانشاه از جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد، امنیت غذایی و تجارت مرزی کشور برخوردار است، تصریح کرد: ظرفیت‌های گسترده استان باید با برنامه‌ریزی دقیق به فرصت‌های واقعی برای توسعه، سرمایه‌گذاری، اشتغال و افزایش تولید تبدیل شود.

وی با اشاره به موقعیت ممتاز مرزی استان خاطرنشان کرد: کرمانشاه با برخورداری از بیشترین تعداد بازارچه‌ها و گذرگاه‌های مرزی کشور، نقش مهمی در تجارت خارجی دارد و در حال حاضر حدود ۴۰ درصد صادرات جمهوری اسلامی ایران به عراق از طریق مرزهای این استان انجام می‌شود که با برنامه‌ریزی مناسب، امکان افزایش این سهم تا ۶۰ درصد نیز وجود دارد.

استاندار کرمانشاه ظرفیت‌های بخش کشاورزی استان را از دیگر مزیت‌های مهم توسعه اقتصادی دانست و افزود: تولید سالانه بیش از ۵.۵ میلیون تن محصولات کشاورزی و جایگاه برتر کرمانشاه در تولید محصولاتی همچون گندم، چغندرقند و ذرت، این استان را به یکی از ارکان امنیت غذایی کشور تبدیل کرده است.

وی همچنین با اشاره به توانمندی‌های صنعتی استان اظهار کرد: وجود بیش از یک هزار واحد صنعتی، سه مجتمع پتروشیمی فعال، سه پتروشیمی در حال احداث، پالایشگاه، صنایع فولاد و کارخانه‌های سیمان، ظرفیت ارزشمندی برای تحقق جهش اقتصادی و توسعه صنعتی کرمانشاه فراهم کرده است.

حبیبی بخش خصوصی را از مهم‌ترین سرمایه‌های توسعه استان عنوان کرد و گفت: فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و کارآفرینان کرمانشاه از ظرفیت‌های ارزشمند استان هستند و باید با حمایت از آنان و استفاده از ظرفیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، موانع تولید و سرمایه‌گذاری برطرف شود.

وی با تأکید بر ضرورت انسجام و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی استان، افزود: تحقق اهداف اقتصادی استان نیازمند همدلی، هم‌افزایی و استفاده از تمامی ظرفیت‌های ملی و استانی است و مدیریت استان با این رویکرد، برنامه‌های توسعه‌ای را دنبال خواهد کرد.

استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از خدمات قباد شعبانی در دوران سرپرستی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، اظهار کرد: وی با روحیه مسئولیت‌پذیری، تلاش مستمر و دوری از حاشیه، خدمات ارزشمندی در حوزه اقتصادی استان ارائه کرد که شایسته تقدیر است.

وی همچنین با اشاره به آغاز مسئولیت حسن رستم‌زاد به عنوان معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه، گفت: رستم‌زاد از مدیران توانمند، باتجربه و آشنا به حوزه‌های اقتصادی است و امیدواریم با بهره‌گیری از توان مدیریتی وی، روند اجرای برنامه‌های اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری، حمایت از تولید و تحقق مصوبات سفر رئیس‌جمهور با سرعت بیشتری دنبال شود.

حبیبی در پایان بر استفاده از توان مدیران مجرب استان در مسیر توسعه کرمانشاه تأکید کرد و گفت: همه ظرفیت‌های مدیریتی، اقتصادی و اجرایی استان باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا مسیر پیشرفت، رونق اقتصادی و بهبود معیشت مردم با شتاب بیشتری ادامه یابد.