به گزارش خبرنگار مهر، آیین تکریم و معارفه معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه بعد از ظهر یکشنبه با حضور استاندار کرمانشاه، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی برگزار شد.

در این مراسم، ضمن قدردانی از خدمات و تلاش‌های قباد شعبانی در دوران سرپرستی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، حسن رستم‌زاد به عنوان معاون جدید هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه معرفی شد.

رستم‌زاد از مدیران باسابقه حوزه اجرایی و اقتصادی کشور است و مسئولیت معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه را با هدف پیگیری برنامه‌های توسعه اقتصادی، حمایت از تولید، جذب سرمایه‌گذاری و هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی استان بر عهده گرفته است.