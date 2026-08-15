یزدانی: آموزش میدانی برای ارتقای کیفیت نان تنوری در اسفراین آغاز شد

نعمان یزدانی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات آموزش میدانی و بررسی کارشناسی فرآیند پخت نان با هدف ارتقای کیفیت نان تنوری در شهرستان اسفراین آغاز شد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی افزود: در این طرح، جمعی از نانوایان باتجربه و برتر شهرستان بجنورد در چند واحد خبازی اسفراین حضور یافتند و آموزشهای عملی و کارشناسی به نانوایان این شهرستان ارائه کردند.
وی ادامه داد: این برنامه با هدف شناسایی نقاط ضعف فرآیند پخت و ارائه راهکارهای عملی برای بهبود کیفیت نان اجرا شده است.
یزدانی گفت: در جریان این آموزش میدانی، میزان مصرف خمیرمایه، وضعیت تهویه واحدهای خبازی، مدت زمان استراحت آرد و خمیر، نحوه عملآوری خمیر و سایر نکات فنی مؤثر بر کیفیت نان مورد بررسی قرار گرفت و توضیحات لازم به نانوایان و متصدیان واحدهای بازدیدشده ارائه شد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی افزود: همچنین با اجرای عملی مراحل تهیه و پخت نان، چند نمونه نان با کیفیت مطلوب و متناسب با ذائقه و انتظار مصرفکنندگان پخت و عرضه شد که با استقبال مردم همراه بود.
وی خاطرنشان کرد: این طرح با هدف بهبود کیفیت نان، ارتقای مهارت نانوایان و افزایش رضایتمندی شهروندان اسفراین آغاز شده و با همراهی کارگروه شهرستان تا رسیدن کیفیت نان به سطح مورد انتظار مصرفکنندگان و استانداردهای فنی ادامه خواهد داشت.
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