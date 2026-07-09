  1. استانها
  2. اردبیل
۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۸:۴۳

کشف احتکار ۲۱۰ میلیاردی پلی اتیلن و پلاستیک در اردبیل

کشف احتکار ۲۱۰ میلیاردی پلی اتیلن و پلاستیک در اردبیل

اردبیل- فرمانده انتظامی استان از کشف ۶۲ تن پلی اتیلن و پلاستیک احتکار شده به ارزش ۲۱۰ میلیارد ریال در عملیات ماموران پلیس امنیت اقتصادی اردبیل خبر داد.

سردار جواد تقوی در گفت‌ و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با پدیده شوم قاچاق و احتکار و پیشگیری و مقابله با فعالیت های مجرمانه محتکران و برهم زنندگان امنیت اقتصادی، ماموران پلیس امنیت اقتصادی اردبیل با انجام بررسی های تخصصی موفق به کشف کارگاه پتروشیمی احتکار پلی اتیلن و پلاستیک در شهرک صنعتی شماره یک اردبیل شدند.

وی با اشاره به تایید احتکار توسط کارشناس اداره صنعت، معدن و تجارت افزود: در بازرسی از این کارگاه ۶۲ تن پلی اتیلن و پلاستیک احتکار شده کشف و یک نفر در این رابطه دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان اردبیل ارزش احتکار کشف شده برابر اظهار نظر کارشناسان را ۲۱۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه پرونده تشکیل و جهت اقدامات قانونی و رسیدگی به مرجع قضایی ارسال شد.

سردار تقوی با تاکید بر اینکه طرح نظارت و کنترل بر اصناف با هدف پیشگیری از قاچاق و احتکار به صورت هدفمند توسط پلیس در حال اجراست؛ خاطر نشان کرد: از شهروندان می خواهیم در صورت اطلاع از هرگونه قاچاق و احتکار خصوصا" احتکار کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم موضوع را از طریق تماس با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام تا در اسرع وقت با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.

کد مطلب 6883023

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها