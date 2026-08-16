  1. استانها
  2. لرستان
۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۰۰

پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ساخت مسکن روستایی در لرستان

پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ساخت مسکن روستایی در لرستان

خرم‌آباد - مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان از پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ساخت مسکن روستایی در این استان خبر داد.

پویا تابعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، در سال جاری آسفالت معابر ۲۰۰ روستای لرستان انجام گیرد.

وی با بیان اینکه اعتبار پیش‌بینی‌شده برای انجام این کار ۶۵۰ میلیارد تومان است، عنوان کرد: در مجموع یک میلیون مترمربع از معابر این تعداد روستا در استان آسفالت خواهند شد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان، افزود: هم‌زمان به‌ازای ساخت هر واحد مسکن روستایی ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت می‌شود.

تابعی، افزود: متقاضیان می‌توانند برای دریافت این تسهیلات و تشکیل پرونده دراین‌رابطه به بنیاد مسکن در شهرستان‌های مختلف استان مراجعه کنند.

کد مطلب 6917698

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه