پویا تابعی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس برنامهریزیهای صورتگرفته، در سال جاری آسفالت معابر ۲۰۰ روستای لرستان انجام گیرد.
وی با بیان اینکه اعتبار پیشبینیشده برای انجام این کار ۶۵۰ میلیارد تومان است، عنوان کرد: در مجموع یک میلیون مترمربع از معابر این تعداد روستا در استان آسفالت خواهند شد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان، افزود: همزمان بهازای ساخت هر واحد مسکن روستایی ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرضالحسنه پرداخت میشود.
تابعی، افزود: متقاضیان میتوانند برای دریافت این تسهیلات و تشکیل پرونده دراینرابطه به بنیاد مسکن در شهرستانهای مختلف استان مراجعه کنند.
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