انعقاد ۸۰۰ میلیارد تومان قرارداد آب و فاضلاب برای نهضت ملی مسکن همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد بختیاری‌فر یکشنبه در جلسه شورای تامین مسکن استان همدان اظهار کرد: ۱۵ درصد از اعتبارات مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های آب و فاضلاب نهضت ملی مسکن از محل منابع استانی تامین می‌شود.

وی افزود: تاکنون ۴۰ میلیارد تومان از سهم وزارت نیرو دریافت و برای پیشبرد پروژه‌های آب و فاضلاب نهضت ملی مسکن در استان هزینه شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان ادامه داد: برای تامین ۱۱۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیز رایزنی‌هایی با وزارت نیرو انجام شده تا این منابع به طرح‌های آب و فاضلاب نهضت ملی مسکن استان اختصاص یابد.

وی با اشاره به دیگر ظرفیت‌های تامین مالی این طرح‌ها گفت: امکان بهره‌گیری از منابع صندوق توسعه ملی نیز وجود دارد و در صورت فراهم شدن شرایط حدود ۷۰ میلیارد تومان از این محل می‌تواند به پروژه‌های آب و فاضلاب نهضت ملی مسکن همدان اختصاص یابد.