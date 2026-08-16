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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۵

انعقاد ۸۰۰ میلیارد تومان قرارداد آب و فاضلاب برای نهضت ملی مسکن همدان

انعقاد ۸۰۰ میلیارد تومان قرارداد آب و فاضلاب برای نهضت ملی مسکن همدان

همدان- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان گفت: در مجموع ۸۰۰ میلیارد تومان قرارداد برای اجرای شبکه‌های آب و فاضلاب پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان منعقد شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد بختیاری‌فر یکشنبه در جلسه شورای تامین مسکن استان همدان اظهار کرد: ۱۵ درصد از اعتبارات مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های آب و فاضلاب نهضت ملی مسکن از محل منابع استانی تامین می‌شود.

وی افزود: تاکنون ۴۰ میلیارد تومان از سهم وزارت نیرو دریافت و برای پیشبرد پروژه‌های آب و فاضلاب نهضت ملی مسکن در استان هزینه شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان ادامه داد: برای تامین ۱۱۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیز رایزنی‌هایی با وزارت نیرو انجام شده تا این منابع به طرح‌های آب و فاضلاب نهضت ملی مسکن استان اختصاص یابد.

وی با اشاره به دیگر ظرفیت‌های تامین مالی این طرح‌ها گفت: امکان بهره‌گیری از منابع صندوق توسعه ملی نیز وجود دارد و در صورت فراهم شدن شرایط حدود ۷۰ میلیارد تومان از این محل می‌تواند به پروژه‌های آب و فاضلاب نهضت ملی مسکن همدان اختصاص یابد.

کد مطلب 6917851

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