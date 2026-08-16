تأمین آب پایدار؛ مطالبه اصلی طارم برای حفظ کشاورزی و توسعه شهرستان

مصطفی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: طارم ظرفیت فوق‌العاده‌ای دارد، اما شرط استفاده کامل از این ظرفیت، برخورداری از آب پایدار است؛ چراکه اگر آب پایدار در طارم تأمین شود، بسیاری از ظرفیت‌های دیگر شهرستان نیز به‌دنبال آن فعال خواهد شد.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از کشاورزی طارم به باغات و به‌ویژه زیتون وابسته است، افزود: مسئله آب در کشاورزی باغی با کشت‌های زراعی تفاوت اساسی دارد. در کشاورزی زراعی ممکن است یک سال کم‌آبی موجب از بین رفتن محصول شود و کشاورز بتواند در سال‌های بعد بخشی از خسارت را جبران کند، اما در باغات، قطع یا کمبود آب حتی برای یک سال می‌تواند معیشت کشاورز را برای سال‌های طولانی تحت تأثیر قرار دهد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس ادامه داد: اگر باغات یک سال با مشکل جدی آب مواجه شوند، بازگشت آنها به شرایط عادی ممکن است ۱۰ تا ۱۲ سال زمان ببرد و در این مدت رزق و روزی و درآمد خانواده‌های کشاورز نیز دچار آسیب می‌شود؛ بنابراین تأمین آب کشاورزی طارم همواره یکی از دغدغه‌های اصلی بنده در بیش از شش سال دوره نمایندگی بوده است.

پیگیری برای تأمین آب کشاورزی طارم

طاهری با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای جلوگیری از قطع آب کشاورزی در طارم گفت: تلاش کرده‌ایم از ظرفیت منابع آبی موجود در استان زنجان و استان‌های مجاور استفاده شود تا جریان آب مورد نیاز بخش کشاورزی طارم حتی در سال‌های کم‌بارش نیز تا حد امکان برقرار بماند.

وی افزود: امسال نیز با وجود اینکه وضعیت بارندگی و منابع آبی نسبت به سال‌های گذشته مناسب‌تر بود، پیگیری‌ها برای حفظ جریان کامل آب ادامه داشت تا کشاورزان با مشکل مواجه نشوند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با اشاره به اقدامات میان‌مدت برای مدیریت منابع آب کشاورزی شهرستان اظهار کرد: احداث استخرهای معیشتی یکی از اقداماتی است که برای تأمین و مدیریت آب کشاورزی طارم در نظر گرفته شده و حدود ۴۲ استخر معیشتی در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است.

طاهری همچنین سد شهریار و سد کلوچ را از دیگر ظرفیت‌های مهم برای تأمین آب کشاورزی طارم عنوان کرد و گفت: در کنار استفاده از منابع موجود و احداث استخرهای معیشتی، این طرح‌ها نیز در برنامه‌ریزی برای تأمین پایدار آب کشاورزی شهرستان مورد توجه قرار گرفته‌اند.

حل مشکل آب شرب طارم با اجرای طرح سد میرزاخانلو

وی در ادامه با اشاره به وضعیت آب شرب شهرستان طارم بیان کرد: اگرچه طارم از نظر طبیعی شهرستانی کم‌آب محسوب نمی‌شود و رودخانه‌های فصلی متعددی در منطقه وجود دارد، اما در حوزه آب شرب همچنان با مشکلاتی مواجه هستیم و این مسئله هم در روستاها و هم در مرکز شهرستان، آب‌بر، خود را نشان می‌دهد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس افزود: برای حل اساسی مشکل آب شرب آب‌بر و بخش قابل توجهی از روستاهای شهرستان، اجرای طرح سد میرزاخانلو در دستور کار قرار گرفته است.

طاهری توضیح داد: این سد می‌تواند از یک منبع آبی باکیفیت در بالادست قزل‌اوزن استفاده کند و ظرفیت تأمین آب شرب دو شهر، از جمله آب‌بر، و حدود ۴۰ روستا را فراهم کند. وی با بیان اینکه مطالعات این طرح انجام شده است، گفت: در حال حاضر اجرای طرح با چند مجوز از جمله مجوزهای محیط زیست مواجه است و پیگیری‌ها برای رفع این موانع ادامه دارد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس افزود: استاندار زنجان نیز قول داده است که موضوع مجوزهای باقی‌مانده در تابستان امسال پیگیری و تعیین تکلیف شود تا زمینه برای پیشبرد این طرح فراهم شود.

طاهری تأکید کرد: اگر سد میرزاخانلو به مرحله اجرا برسد و طرح به نتیجه برسد، می‌توان برای آب شرب شهرستان طارم یک افق بلندمدت ۵۰ تا ۶۰ ساله متصور بود و بخش مهمی از دغدغه‌های موجود در این حوزه برطرف خواهد شد.

وی در جمع‌بندی برنامه‌های تأمین آب شهرستان گفت: در حوزه کشاورزی، اقدامات کوتاه‌مدت و میان‌مدت از جمله استخرهای معیشتی و استفاده از منابع موجود دنبال می‌شود و در افق بلندمدت نیز سدهایی که برای این منطقه پیش‌بینی شده‌اند، می‌توانند امنیت آبی کشاورزی طارم را برای مدت بسیار طولانی تأمین کنند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس خاطرنشان کرد: هدف اصلی این پیگیری‌ها آن است که آب به یک مانع دائمی برای توسعه طارم تبدیل نشود؛ چراکه این شهرستان ظرفیت‌های بسیار زیادی در بخش کشاورزی، باغداری و به‌ویژه تولید زیتون دارد و برخورداری از آب پایدار می‌تواند زمینه بالفعل شدن این ظرفیت‌ها و افزایش درآمد و اشتغال مردم منطقه را فراهم کند.