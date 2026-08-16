کشف ۱۵۰ قبضه سلاح در البرز

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید هداوند، فرمانده انتظامی استان البرز، در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار برگزار شد، با تبریک این مناسبت اظهار کرد: خبرنگاران یکی از مهم‌ترین حلقه‌های ارتباطی میان مردم و دستگاه‌های اجرایی هستند و بیان مشکلات مردم و انعکاس خدمات و تلاش‌های دستگاه‌ها بر عهده اصحاب رسانه است.

وی افزود: انتظار داریم خبرنگاران در کنار بیان مشکلات، موفقیت‌ها، خدمات و امیدهای جامعه را نیز به مردم منتقل کنند و مطالبات مردم را از مسیرهای قانونی پیگیری کنند.

مطالبه پلیس از خبرنگاران برای انعکاس به‌موقع مشکلات

فرمانده انتظامی استان البرز با تأکید بر اهمیت انتشار به‌موقع اخبار گفت: اخبار و اطلاعات باید در زمان مناسب به اطلاع مردم برسد تا مسئولانی که در انجام وظایف خود کوتاهی یا دقت کافی ندارند، نسبت به رفع مشکلات اقدام کنند.

هداوند ادامه داد: فضای مجازی نیز در بسیاری از موارد باعث شده مسئولان نسبت به مشکلات مطرح‌شده حساس شوند و برای حل آنها اقدام کنند؛ البته اگر این موضوع بدون بغض و کینه و با رعایت انصاف و صحت انجام شود، می‌تواند نتایج بسیار مثبتی برای جامعه داشته باشد.

وی با قدردانی از عملکرد رسانه‌های استان البرز طی سال‌های گذشته بیان کرد: روایت‌هایی که از سوی اصحاب رسانه درباره عملکرد نیروی انتظامی منتشر شده، عمدتاً با صحت و سلامت و بدون بغض و کینه بوده و همین موضوع به پیشرفت کار پلیس کمک کرده است.

پلیس در شرایط جنگی مأموریت خود را متوقف نکرد

فرمانده انتظامی استان البرز با اشاره به شرایط امنیتی ماه‌های گذشته گفت: در این مدت با چند دوره درگیری و شرایط جنگی از جمله جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه مواجه بودیم که طبیعتاً بر روند فعالیت‌های انتظامی تأثیر گذاشت.

سردار هداوند افزود: در جریان این حوادث چند مقر انتظامی استان مورد اصابت موشک قرار گرفت، اما کارکنان انتظامی با وجود همه کاستی‌ها و مشکلات، مأموریت‌های خود را ادامه دادند و اجازه ندادند خللی در روند خدمت‌رسانی به مردم ایجاد شود.

افزایش ۲۴ درصدی کشفیات سرقت

وی در تشریح عملکرد پلیس آگاهی و سایر پلیس‌های تخصصی استان اظهار کرد: طی پنج ماهه نخست سال جاری، ۱۱ هزار و ۹۶ مورد انواع سرقت در استان کشف شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۴ درصد افزایش داشته است.

فرمانده انتظامی البرز همچنین از کشف ۳۱۸ فقره جرائم جنایی خبر داد و گفت: در این بخش نیز شاهد افزایش یک درصدی کشفیات نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده‌ایم.

سردار هداوند با اشاره به اجرای طرح‌های مقابله با سارقان و مالخران بیان کرد: در یکی از این طرح‌ها ۳۸۸ سارق و ۳۲ مالخر دستگیر شدند و اموال مسروقه نیز کشف شد.

کشف بیش از ۵ میلیون قلم کالای قاچاق

وی در ادامه به اقدامات پلیس در حوزه مبارزه با قاچاق کالا اشاره کرد و گفت: طی پنج ماهه نخست امسال، ۳۴۵ فقره پرونده قاچاق تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شده است.

سردار هداوند افزود: بیش از پنج میلیون قلم کالای قاچاق کشف و ۵۳۷ متهم در این زمینه دستگیر شدند که ارزش کالاهای مکشوفه بیش از ۱۳ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

وی گفت: در این مدت ۱۴۲ دستگاه خودروی حامل کالای قاچاق، ۳۸ دستگاه خودروی شوتی، ۱۱ خودروی لوکس و ۲۴ دستگاه موتورسیکلت توقیف شده است.

فرمانده انتظامی استان البرز از کشف ۱۵۰ قبضه سلاح در پنج ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: ۶۶ قبضه سلاح جنگی و ۸۴ قبضه سلاح شکاری توسط پلیس امنیت عمومی و پلیس اطلاعات استان کشف شده است.

وی همچنین از دستگیری ۶۰ نفر از اراذل و اوباش در این مدت خبر داد.

کاهش یک درصدی تصادفات فوتی در البرز

سردار هداوند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت تصادفات در محورهای مواصلاتی استان اظهار کرد: با توجه به حجم بالای تردد خودروها و قرار گرفتن البرز در مسیر ارتباطی ۱۲ استان، کنترل ترافیک و کاهش تصادفات از اولویت‌های پلیس است.

وی افزود: طی پنج ماهه نخست سال جاری ۴۸ فقره تصادف فوتی در محورهای مواصلاتی استان ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک درصد کاهش داشته است.

فرمانده انتظامی البرز ادامه داد: در این مدت ۳۴۴ فقره تصادف خسارتی نیز ثبت شده که کاهش ۱۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان می‌دهد.

ثبت بیش از ۹۴۳ هزار مورد اعمال قانون

سردار هداوند با اشاره به عملکرد پلیس راهور گفت: در پنج ماهه نخست سال جاری ۹۴۳ هزار و ۳۹۸ مورد اعمال قانون در استان انجام شده است.

وی همچنین از ثبت یک هزار و ۶۵۲ مورد تصادف جعلی خبر داد و گفت: این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳ درصد کاهش داشته است.

انهدام باندهای کلاهبرداری اینترنتی

فرمانده انتظامی استان البرز با اشاره به عملکرد پلیس فتا گفت: در این مدت سه باند مرتبط با کلاهبرداری فیشینگ و اسکیمر منهدم و هفت نفر در این رابطه دستگیر شدند.

سردار هداوند افزود: ۷۴ مورد از انواع جرائم رایانه‌ای نیز کشف و بیش از ۳۰۰ شاکی در این پرونده‌ها شناسایی شدند.

وی ارزش ریالی کلاهبرداری‌های کشف‌شده را حدود ۸۰ میلیارد ریال اعلام کرد.

کشف بیش از ۲ تن مواد مخدر

سردار هداوند در ادامه با اشاره به عملکرد پلیس مبارزه با مواد مخدر گفت: طی پنج ماهه نخست سال جاری ۲ تن و ۵۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان کشف شده است.

وی افزود: یک تن و ۲۴۶ کیلوگرم مواد مخدر سنتی از جمله تریاک و حشیش کشف شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۹۶ درصدی داشته است.

فرمانده انتظامی استان البرز ادامه داد: ۲۱۲ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی از جمله شیشه و هروئین و ۳۵۲ کیلوگرم مواد مخدر توهم‌زا از جمله گل و کراک نیز کشف شده است.

سردار هداوند از انهدام ۱۲ باند تهیه، توزیع و انتقال مواد مخدر در استان خبر داد و گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته است.

دستگیری بیش از ۲ هزار قاچاقچی و خرده‌فروش

وی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲ هزار و ۳۸۷ قاچاقچی و خرده‌فروش مواد مخدر در استان دستگیر شده‌اند که این آمار نسبت به سال گذشته پنج درصد افزایش داشته است.

فرمانده انتظامی استان البرز همچنین از نگهداری ۴ هزار و ۶۰۰ معتاد عادی در این مدت خبر داد و افزود: این آمار ۱۹ درصد افزایش داشته است.

سردار هداوند با اشاره به جمع‌آوری معتادان متجاهر اظهار کرد: طی پنج ماهه نخست سال جاری ۳ هزار و ۷۸۵ معتاد متجاهر از سطح شهر، پارک‌ها و معابر جمع‌آوری شده‌اند که نسبت به سال گذشته ۹ درصد کاهش داشته است.

وی این کاهش را نتیجه اجرای مستمر و هدفمند طرح‌های جمع‌آوری و افزایش ظرفیت مراکز ماده ۱۶ دانست و گفت: در این مراکز علاوه بر نگهداری، برنامه‌هایی از جمله مهارت‌آموزی و اشتغال برای افراد در نظر گرفته شده است.

افزایش مراجعه به مراکز مشاوره و مددکاری

فرمانده انتظامی استان البرز در ادامه به عملکرد مراکز مشاوره و دوایر مددکاری کلانتری‌ها اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۳ هزار و ۱۸۱ مراجعه حضوری به مرکز مشاوره و آرامش ثبت شده و این رقم در سال ۱۴۰۵ به ۳۰۵ مورد در مدت مورد اشاره رسیده است.

سردار هداوند افزود: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۶۲۵ مشاوره تلفنی در مرکز مشاوره آرامش انجام شده و در سال جاری نیز ۷۸ مورد مشاوره تلفنی ثبت شده است.

وی گفت: تعداد پرونده‌های تشکیل‌شده در دوایر مددکاری کلانتری‌های استان نیز در سال گذشته یک هزار و ۹۶۶ پرونده و در سال جاری ۳ هزار و ۴۴۳ پرونده بوده است.

البرز در وضعیت قابل قبول انتظامی قرار دارد

فرمانده انتظامی استان البرز در پایان با جمع‌بندی عملکرد پلیس طی پنج ماه گذشته گفت: با وجود شرایط خاص جنگی، اصابت به چند مقر انتظامی و جابه‌جایی محل استقرار برخی نیروها، مجموعه انتظامی استان توانست مأموریت‌های خود را دنبال کند.

سردار هداوند خاطرنشان کرد: با وجود همه مشکلات، در این مدت از نظر انتظامی وضعیت استان در سطح قابل قبولی قرار داشته و تلاش شد خدمت‌رسانی به مردم متوقف نشود.

وی در پایان بار دیگر روز خبرنگار را به اصحاب رسانه تبریک گفت و بر تداوم ارتباط سازنده میان مردم، رسانه‌ها و دستگاه‌های مسئول برای شناسایی و حل مشکلات جامعه تأکید کرد.