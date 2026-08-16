لزوم تولید آثار فرهنگی و هنری در حوزه جوانی جمعیت

به گزارش خبرنگار مهر، فرشته بیرانوند ظهر امروز یکشنبه در جلسه کارگروه جوانی جمعیت و صیانت از خانواده با اشاره به اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و رسانه‌ای در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، بر لزوم رسیدن به یک نگاه مشترک و برنامه‌ریزی منسجم میان دستگاه‌های اجرایی در این حوزه تأکید کرد.

وی با بیان اینکه تاکنون در حوزه‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی اقداماتی همچون تولید محتوا، برگزاری نمایشگاه و اجرای برنامه‌های رسانه‌ای برای جوانی جمعیت و صیانت از خانواده انجام شده است، افزود: هدف از برگزاری این نشست، رسیدن به جمع‌بندی مشترک برای ارائه طرح‌هایی قابل‌اجرا و اثرگذار در جلسات آینده است.

معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به اهمیت نگاه فرهنگی در این حوزه، تصریح کرد: موضوع جوانی جمعیت و صیانت از خانواده تنها با رویکرد اداری یا محدود به یک دستگاه حل نمی‌شود، بلکه نیازمند مشارکت و هم‌افزایی در عرصه‌های فرهنگ، آموزش، هنر، سلامت، اقتصاد و مسائل اجتماعی و حقوقی است.

بیرانوند، ادامه داد: انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی با ارائه گزارش‌های دقیق‌تر و برنامه‌های منسجم‌تر، زمینه برگزاری جشنواره‌ها، تولید آثار هنری و نمایشگاه‌های مرتبط را فراهم کنند تا در جلسات آتی شاهد حضور مؤثرتر و خروجی‌های عملی‌تر باشیم.

وی با تأکید بر ضرورت شنیدن پیشنهادهای دستگاه‌های حاضر، اظهار امیدواری کرد: با هم‌فکری و تعامل جمعی بتوان به برنامه‌ای مشترک، مستمر و اثرگذار دست‌یافت که منجر به اقناع اجتماعی و تحقق اهداف کارگروه شود.