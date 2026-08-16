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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۴

کاهش نسبی دمای هوا در لرستان طی دو روز آینده

کاهش نسبی دمای هوا در لرستان طی دو روز آینده

خرم‌آباد - مدیرکل هواشناسی لرستان از کاهش نسبی دمای هوا در این استان طی دو روز آینده خبر داد.

بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اطهار داشت: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی از امروز یکشنبه و تا اواخر هفته جاری جو منطقه نسبتاً آرام است.

وی گفت: طی امروزوفردا برای مناطق شرقی استان افزایش پوشش ابر پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: در این مدت برای همه نقاط سرعت وزش باد افزایش می‌یابد و گاهی به بازه قابل‌ملاحظه تا نسبتاً شدید نیز می‌رسد.

مرادپور، بیان داشت: از نظر نوسانات دمایی، امروز تغییرات قابل‌توجهی در روند دماها مشاهده نمی‌شود؛ اما برای روزهای دوشنبه و سه‌شنبه قدری شاهد کاهش نسبی دماها خواهیم بود و کماکان صرفه‌جویی در مصرف آب و برق به همگان توصیه می‌شود.

کد مطلب 6918066

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