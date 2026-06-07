محمد تابع که از اسفند ۱۴۰۳ ریاست آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک را بر عهده دارد در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اقدامات انجام شده در این آکادمی طی مدت زمانی که متصدی آن شده است و همچنین برنامه ویژه برای ورزشکاران کاروان اعزامی به بازی های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا و همچنین بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۶ توضیح داد.

خدمات قابل ارائه در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک

وی گفت: آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک مجموعه کاملی از بخش های سنجش و ارزیابی عملکرد جسمانی است و مجهز به سالن هایی برای تمرینات رشته های رزمی، توپی و همچنین تمرین با وزنه و ریکاوری است. این آکادمی همچنین قابلیت های لازم برای ارائه خدمات به مربیان و ورزشکاران در زمینه های پزشکی، معاینات پزشکی، فیزیوتراپی و حتی تغذیه را دارا است.

مجهز شدن آکادمی به دستگاه های استاندارد و به روز

تابع با تاکید بر اینکه آکادمی ملی المپیک به دستگاه های به روز و استاندارد فیزیوتراپی مجهز شده است، خاطرنشان کرد: همیشه میان زمانِ آسیب دیدگی ورزشکار تا زمان آغاز دوباره تمریناتش یک خلا تمرینی وجود داشت. در واقع در این فاصله عضو آسیب دیده با دستگاه های فیزیوتراپی، جریان های الکتریسیته و ... درمان می شد اما اینکه بعد از این دوره، چطور عضلات ورزشکار به حالت قبل و طبیعی بازگردد که دوباره آسیب نبیند و در کل ورزشکار چه زمانی می توانسته تمریناتش را آغاز کند ، مورد بحث بوده است. امروز دستگاه هایی در آکادمی وجود دارد که به ورزشکار در بازگشت به تمرین کمک می کند اینگونه که به تقویت عضلات کمک می کند طوریکه در حین تمرین آسیبی به عضو آسیب دیده نرسد.

به گفته محمد تابع، از زمان تصدی آکادمی ملی المپیک توسط وی، این آکادمی به دستگاه های استانداردی مجهز شده است

قابلیت های دستگاه های جدید

وی در این زمینه ادامه داد: همچنین آکادمی به دستگاه هایی مجهز است به نام «آیزوکنتیک»، این دستگاه وضعیت قدرت عضلانی ورزشکار، اینکه مستعد آسیب دیدگی است یا نه و اگر فشار بیشتری وارد شود چه وضعیتی پیدا می کند را مشخص می کند. از این دستگاه برای تمام بخش های بدن می توان استفاده کرد. همچنین تعیین نرمال و استاندارد بودن زاویه مفصلی در حین تمرین از دیگر کارآیی های این دستگاه است. در واقع همکاران ما در مرکز سنجش، اطلاعات دریافتی از این دستگاه در این زمینه ها را تفسیر می کنند و آن را در اختیار ورزشکار و اعضار کادر فنی قرار می دهند.

تست هایی برای شناخت دقیقتر وضعیت ورزشکار

رئیس آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک با اشاره به افزایش دستگاه گازهای تنفسی به ۳ دستگاه تصریح کرد: این موضوع کمک می کند زمان کمتری برای تست ورزشکاران صرف شود. هر ورزشکار به طور میانگین ۱۵ تا ۲۰ دقیقه باید با این دستگاه کار کند تا تفسیر کامل از وضعیت او به دست بیاید. تست های تعادل، بی آم ای بدن، میزان چربی و توده عضلات بدن که در آکادمی ملی المپیک انجام می شود در مجموع به مربیان کمک می کند تا شناخت دقیق تری از وضعیت ورزشکار داشته باشند و بر اساس آن بتوانند برنامه ریزی دقیق تری برای او انجام دهند.

ارائه مشاوره تغذیه به ورزشکاران

رئیس آکادمی ملی المپیک با تاکید بر اهمیت نقش تغذیه در ورزش قهرمانی و لزوم بهره مندی ورزشکاران از این فاکتور برای نتیجه گیری کامل از تمریناتش تصریح کرد: مشاوره تغذیه از خدماتی است که در آکادمی ارائه می شود.

سنجش و ارزیابی ذهنی ورزشکار با شبیه سازی

تابع با بیان اینکه اکادمی ملی المپیک علاوه بر دستگاه های سنجش و ارزیابی بدنی به دستگاه های سنجش و ارزیابی ذهنی هم مجهز است، گفت: در شرایط عادی، ورزشکار دور از فشار و در شرایط ایده الی قرار دارد اما در حین مسابقه شرایط متفاوت می شود. دستگاه های سنجش و ارزیابی ذهنی آکادمی با شبیه سازی، نموداری از اتفاقات و وضعیت ذهنی ورزشکار در حین مسابقه ارائه می دهد. اینگونه روانشناسان ما متوجه شرایط ذهنی و روانی ورزشکار می شوند. نتیجه این ارزیابی کمک می کند به تدبیر درست تر و دقیق تری برای مسابقه برسند و آن را در اختیار کادر فنی هم قرار می دهند.

وی خاطرنشان کرد: اینها آزمون هایی است که انجام می دهیم تا توانایی جسمانی و ذهنی ورزشکار مشخص شود. البته نتیجه این ارزیابی ها به برنامه آماده سازی کادر فنی برای ورزشکار هم بستگی دارد، اینکه تست در چه زمانی انجام شود و ورزشکار در چه وضعیتی از آمادگی قرار دارد هم در خروجی کار مهم و تاثیرگذار است.

سالن های تمرین مجزا برای مردان و زنان

تابع در مورد امکانات مورد استفاده برای ورزشکاران در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک گفت: سالن های تمرینی برای مردان و زنان مجزا است و حتی دسترسی های آنها هم جدا از یکدیگر است. دستگاه هایی که در سالن تمرینی زنان وجود دارد تفاوتی با سالن مردان ندارد و حتی در موارد بهتر هم هستند. سالن رزمی ویژه رشته های جودو، تکواندو، کاراته و دیگر رشته های رزمی است. سالن توپی برای رشته هایی مانند بسکتبال، والیبال و ... است. استخر و بخش ریکاوری را هم داریم. استخر به روز شده و در کل فضای آن بهتر شده است.

اولویت استفاده از خدمات آکادمی، با ورزشکارانی که تحت پوشش کمیته ملی المپیک به رویدادهای مختلف اعزام می شوند

دستگاه هایی که فقط در آکادمی وجود دارند

وی افزود: بخش ویژه ای برای ریکاوری در نظر گرفته ایم که به دستگاه های مجهز شده اند که فقط در آکادمی شاهد آنها هستیم. در حوضچه یخ از یخ استفاده نمی شود. در آن از تصفیه کننده و ضدعفونی کننده آب استفاده می شود. در این حوضچه درجه آب قابل تغییر هست که برای ریکاوری بعد از تمرینات سنگین و بازگشت گردش خون به حالت طبیعی بسیار مناسب است. همچنین دستگاه های ماساژوری داریم که قابلیت بهره برداری برای ورزشکاران همه رشته ها را دارد. واقعا برای اولین بار است که این دستگاه های در ورزش ایران مورد استفاده قرار می گیرند.

همه دستگاه ها با تحقیق و تائید خریداری شدند

تابع در پاسخ به این پرسش که «مجموع این دستگاه ها در دوره مدیریت شما خریداری شده است؟»، گفت: بله؛ تلاش این بوده که دستگاه های به روز و دستگاه هایی که با علم و دانش روز کار می کنند را در اختیار داشته باشیم. رویکرد این بوده دستگاه هایی داشته باشیم که کمترین آسیب به ورزشکار برساند. روی این دستگاه ها تحقیق شده و تائید کارگروه سنجش را داشته است. پیگیری زیادی داشتیم تا بتوانیم با وجود تحریم ها این دستگاه ها را داشته باشیم.

خدمات آکادمی شامل چه ورزشکارانی می شود؟

«ارائه این خدمات در طول سال و برای تمام ورزشکاران است یا بیشتر معطوف به ورزشکاران کاروان هایی مانند بازی های آسیایی می شود؟»، مدیر آکادمی ملی المپیک در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر گفت: خدمات ما شامل تمام ورزشکارانی که در رویدادهای تحت مدیریت کمیته ملی المپیک شرکت می کنند، می شود اما وقتی به رویدادی مانند بازی های آسیایی نزدیک می شویم طبیعتا ارائه این خدمات ویژه ورزشکاران اعزامی به این بازی ها می شود. البته الان المپیک جوانان و بازی های داخل سالن را هم در پیش داریم. ورزشکاران اعزامی به این رویدادها هم از خدمات ما بهره مند می شوند.

ارائه خدمات رایگان بدون قرارداد همکاری با فدراسیون ها

وی همچنین در واکنش به اینکه «آکادمی ملی المپیک برای ارائه خدمات خود با فدراسیون ها قرارداد همکاری منعقد می کند یا نه؟»، گفت: قرارداد همکاری نداریم، اولویت استفاده از امکانات و خدمات آکادمی با ورزشکاران تیم های ملی است که تحت پوشش کمیته ملی المپیک به رویدادهای مختلف اعزام می شوند. این خدمات به صورت رایگان ارائه می شود.

تاکید وزیر ورزش بر تست آمادگی ورزشکاران

تابع همچنین در مورد اینکه «آیا در استفاده از خدمات و تست های آکادمی توسط ورزشکاران اجباری وجود دارد؟»، اینگونه توضیح داد که با توجه به تاکید وزیر ورزش در خصوص استفاده از تست‌های آمادگی جسمانی برای حضور در بازی ها، بنابراین باید ورزشکاران در دوره سنجش و ارزیابی ها شرکت داشته باشند. امکانات ما هم مهیا شده برای استفاده ورزشکاران، این دیگر به هنر فدراسیون ها بستگی دارد که چگونه از آنها بهره مند شوند. قاعدتا امکانات ما برای استفاده ورزشکاران در حال به روز شدن هستند.

اولویت برای سنجش و ارزیابی ورزشکاران چیست؟

«به گفته شما ورزشکارانی که تحت پوشش کمیته ملی المپیک عازم رویدادها می شوند به نوعی برای استفاده از خدمات آکادمی الویت هستند. بین رشته‌ها هم برای بهره بردن از خدمات آکادمی اولویت بندی دارید؟»، وی در پاسخ به این پرسش گفت: اولویت آنچنانی نداریم. فقط اولویتی وجود دارد که مرکز نظارت بر اساس آن ورزشکاران را برای سنجش و ارزیابی معرفی می کند. ممکن است بر اساس مدال اوری یا شانس مدال اوری باشد اما در کل سعی می کنیم خدمات ما شامل همه ورزشکاران شود. البته برخی فدراسیون ها در مجموعه خود امکاناتی دارند و ترجیح می دهند از آنها استفاده کنند.

تابع می گوید در آکادمی ملی المپیک بعضا دستگاه هایی وجود دارند که نمونه آن را در هیچ جای دیگر نمی توان یافت

ارائه خدمات به ورزشکاران پارالمپیکی

وی همچنین در مورد ارائه خدمات به ورزشکاران توان یاب به خصوص با توجه به در پیش بودن بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۶ گفت: در این زمینه هم خدمات لازم را داریم، امروز تست ها و سنجش های این دسته ورزشکاران هم در حال انجام است. تا آنجا که بتوانیم برای استفاده از امکانات توسط این ورزشکاران، مناسب سازی انجام می شود. خیلی از سالن ها همکف هستند و قابلیت استفاده توسط ورزشکاران توان یاب و ویلچری را دارند. ورزشکاران پارالمپیکی هم کمپ های مخصوص خود دارند اما از خدمات اینجا هم می توانند استفاده کنند. ظرفیت آکادمی محدود اس و همزمان همه نمی توانند استفاده کنند. تقاضا و درخواست ها را دریافت می کنیم و بر اساس برنامه ریزی، فرصت استفاده برای همه مهیا می شود.

کمک مالی از وزارت نفت

مدیر آکادمی ملی المپیک در مورد منابع مالی این کمیته و اینکه بودجه لازم برای خریداری تجهیزات و ارائه خدمات از چه محلی تامین می شود، گفت: هزینه لازم برای فعالیت های ما فراتر از آن است صرفا از بودجه کمیته بخواهیم استفاده کنیم. از طریق وزارت ورزش ارتباطی با وزارت نفت برقرار شد تا بتوانیم یک سری تجهیزات را از این راه تهیه کنیم. به هر حال آکادمی یک سری تجهیزات داشته است که تقریبا قدمتی بالای ۱۵ یا ۲۰ سال دارند. برای تعمیر آنها نیاز به قطعات است که به سختی پیدا می شوند یا اصلا نیستند. از طرفی نیاز داریم تجهیزات به روز داشته باشیم. بعضا دستگاه هایی هم اصلا وجود نداشت و بنا به ضرورت خریداری شدند. همه اینها می طلبد که بودجه خاصی اختصاص داده شود تا بتوانیم این امکانات را برای ملی پوشان فراهم کنیم که خوشبختانه در حال انجام است.

ساختمان آکادمی قدیمی است و نیاز به بازسازی دارد

تابع در ادامه این موضوع و اینکه «آیا آکادمی بودجه سالیانه دارد؟»، گفت: قاعدتا بودجه ای از طرف کمیته ملی المپیک در نظر گرفته می شود. ما از کمیته جدا نیستیم اما بودجه تخصیصی باید به تمام امور آکادمی اختصاص یابد. خود مجوعه آکادمی مجموعه بزرگی است که نیازمند بودجه بالایی است. نگهداری فضای آکادمی بودجه زیادی می خواد به هر حال ساختمان آکادمی قدمت بالایی دارد، نیاز به تعمیرات اساسی دارد. همه اینها از بودجه کمیته تامین می شود.

اقدامات پرهزینه در آکادمی ملی المپیک

وی افزود: علاوه بر این برای بسیاری از تست ها و سنجش ها و خدمات پزشکی، نیاز به تجهیزات مصرفی داریم که باید خریداری شوند اما با توجه به قیمت دلار و یورو، تهیه آنها بسیار پرهزینه است. به عنوان مثال کیت هایی خریداری می شد که قیمت آنها یک یا دو دلار بود اما الان بالای ۲۵ - ۲۰ دلار هستند. ضمن اینکه برای هر ورزشکار با توجه به تعدد تست ها و اینکه فقط در یک مرحله انجام نمی شود، نیاز به چند کیت است. باید چندبار تست گرفته شود تا نتیحه آن معتبر شود. نگهداری دستگاه ها، تامین کپسولِ کپسول های اکسیژن، تعویض برخی قطعات دستگاه ها بعد از استفاده، ... همه اینها متحمل هزینه های بالایی برای کمیته می شود.

رئیس آکادمی ملی المپیک با تاکید بر پرهزینه بودن خدمات در این آکادمی و نگهداری ساختمان قدیمی اش، می گوید که داشتن بودجه مجزا لازم است

نمی توانیم به بودجه کمیته اکتفا کنیم

رئیس آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک تاکید کرد: برای تامین تمام هزینه ها که مبلغ بسیار بالایی است، نمی توان به بودجه فعلی که از کمیته تخصیص می یابد اکتفا کرد. برای خریداری تمام دستگاه های لازم به بودجه بسیار بالایی نیاز است که باید در اختیار کمیته قرار بگیرد یا اینکه بازهم با کمک وزارت ورزش، از بودجه ویژه ورزش وزارت نفت استفاده کنیم.

باید ردیف بودجه مجزا داشته باشیم

«امکان دارد برای اکادمی ردیف بودجه مجزا تعریف شود؟»، وی در پاسخ به این پرسش گفت: با توجه به گستردگی فعالیت ها و هزینه های لازم برای حفظ و نگهداری آکادمی، باید این کار انجام شود. نیاز است چنین بودجه ای داشته باشیم. آکادمی یک بخش خدماتی است که مدام در حال ارائه خدمات است. البته باید شرایط بودجه ای کشور هم لحاظ شود و با توجه به اولویت ها انتظار داشته باشیم. البته نمی توانیم مجزا از کمیته باشیم اما تلاش می کنیم بودجه ویژه ای برای آکادمی در نظر گرفته شود. برخورداری از این شرایط، ایده آل است و باید داشته باشیم.

محیطی امن و بی حاشیه در آکادمی

تابع در پایان باتاکید بر اینکه هدف از تمام فعالیت های انجام شده در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک ایجاد محلی امن و بدون حاشیه است، گفت: خوشبختانه تاکنون در فضای آکادمی حاشیه ای نبوده است به خصوص که ساعت استفاده ورزشکاران رشته های مختلف هم طبق برنامه و مجزا از یکدیگر است.