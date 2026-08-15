به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری اظهار کرد: پروژه بزرگ شهرک شیلات شمالغرب کشور با رویکرد گردشگری در روستای تازهکند شریفآباد شهرستان اردبیل با سرمایهگذاری حدود یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و در قالب مجموعهای متنوع شامل آکواریوم، ماهیان زینتی، پرورش زالو و ظرفیتهای گردشگری اجرا خواهد شد.
وی با بیان اینکه زمین مورد نیاز تأمین شده و زیرساختهای لازم نیز آماده است افزود: سرمایهگذار برای اجرای طرح آمادگی کامل دارد و حمایت همهجانبه دستگاههای اجرایی میتواند زمینهساز رونق تولید، توسعه صادرات و اشتغالزایی در منطقه باشد.
فرماندار اردبیل این طرح را یکی از پروژههای مهم و اثرگذار در حوزه شیلات و گردشگری منطقه دانست و گلت: با بهرهبرداری از این مجموعه، زمینه برای افزایش تولیدات، توسعه بازارهای صادراتی و ارتقای جایگاه اردبیل در زنجیره تولیدات شیلاتی فراهم خواهد شد.
در این جلسه محمداللهبخش، مدیرکل شیلات استان اردبیل نیز با تأکید بر آمادگی مجموعه شیلات برای اجرای این طرح، بیان کرد: این پروژه میتواند نقش مهمی در افزایش تولیدات شیلاتی، رونق صادرات و ایجاد ارزش افزوده برای منطقه ایفا کند.
وی تصریح کرد: اجرای این شهرک شیلاتی میتواند ضمن ایجاد یک ظرفیت جدید اقتصادی و گردشگری، اردبیل را به یکی از قطبهای تولید ماهیان زینتی و محصولات شیلاتی در کشور تبدیل کند.
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