به گزارش خبرنگار مهر، رقابت برای انتخاب شهردار جدید رباطکریم وارد مرحله نهایی شده و شمار گزینههای مطرحشده از ۱۸ نفر به شش نفر کاهش یافته است.
بر اساس اطلاعات بهدستآمده توسط خبرنگار مهر، امید احمدی، فرماندار پیشین رباطکریم، مفاخری از مدیران شهرداری تهران، انوشیروان امامی، معاون پیشین شهرسازی شهرداری رباطکریم، اصغر پارسا، شهردار پیشین رباطکریم، صفرعلی رضایی با سابقه مدیریت در حوزه حراست چند شهرداری و علیرضا عرب، شهردار پیشین پرند و گلستان، شش گزینه نهایی برای تصدی شهرداری رباطکریم هستند.
اکنون تصمیم نهایی در اختیار اعضای شورای اسلامی شهر رباطکریم است؛ شورایی که انتظار میرود امروز یا حداکثر فردا، گزینه نهایی خود را برای اداره شهرداری معرفی کند.
انتخاب شهردار جدید، در شرایطی در دستور کار قرار گرفته که زمان برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز به یکی از موضوعات مورد توجه در این تصمیم تبدیل شده است.
اگر انتخابات شوراها در موعد اعلامشده، ۲۴ مهرماه، برگزار شود، شهردار منتخب ممکن است تنها برای دورهای کوتاه فرصت اداره مجموعهای را داشته باشد که با مسائل و پروژههای متعددی روبهرو است.
در چنین شرایطی، این پرسش مطرح میشود که آیا انتخاب شهردار جدید در فاصلهای کوتاه تا انتخابات شوراها، تصمیمی ضروری و منطقی است یا ادامه اداره شهرداری با سرپرست تا مشخص شدن ترکیب شورای آینده، میتواند گزینهای کمهزینهتر باشد؟
پاسخ به این پرسش، اکنون به رأی اعضای شورای شهر رباطکریم گره خورده است؛ رأیی که مشخص خواهد کرد رقابت ۱۸ گزینهای، سرانجام با انتخاب کدامیک از شش نام باقیمانده به پایان میرسد.
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