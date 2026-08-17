  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۶

شایعه‌ساز فضای مجازی در جاجرم به دام پلیس افتاد

شایعه‌ساز فضای مجازی در جاجرم به دام پلیس افتاد

جاجرم- فرمانده انتظامی جاجرم از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که با انتشار مطالب کذب و شایعات در فضای مجازی موجب تشویش اذهان عمومی شده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده انتظامی شهرستان جاجرم اظهار کرد: در پی رصد و پایش مستمر فضای مجازی، کارشناسان پلیس فتا فردی را که با انتشار مطالب غیرواقعی و شایعات گسترده در شبکه‌های اجتماعی موجب نگرانی و تشویش اذهان عمومی شده بود، شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات فنی و تخصصی و با هماهنگی قضایی، متهم را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان جاجرم ادامه داد: متهم در تحقیقات اولیه به بزه انتسابی اعتراف کرد و در بررسی تجهیزات الکترونیکی وی نیز مستندات متعددی از فعالیت‌های مجرمانه کشف و ضبط شد

کد مطلب 6919160

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه