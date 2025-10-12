تلاش برای اطفای حریق در مجتمع تجاری اطلس درگهان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر تیموری فرماندار قشم در جمع خبرنگاران با اشاره به سرعت حضور نیروهای امدادی گفت: تلاشهای گسترده برای کنترل آتش و جلوگیری از سرایت به سایر بخشهای مجتمع در حال انجام است و همه دستگاهها با هماهنگی کامل مشغول عملیات هستند.
وی افزود: تصمیمات اولیه شامل ایمنسازی محیط، تخلیه واحدهای تجاری اطراف، تأمین آب و برق اضطراری و استقرار تیمهای ارزیابی خسارت اتخاذ شده است.
آناهیتا احترامی بخشدار مرکزی نیز ضمن قدردانی از همکاری نیروهای مردمی و دستگاههای اجرایی گفت: این حادثه زنگ هشدار جدی برای بررسی وضعیت ایمنی در سایر مجتمعهای تجاری درگهان است و لازم است کمیتهای ویژه برای نظارت و بازرسی دورهای واحدهای مشابه تشکیل شود.
