میرزاد: بیش از ۴۰ درصد تسهیلات اشتغال خانگی در ایلام پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس میرزاد عصر دوشنبه در نشست بررسی تسهیلات اشتغال استان اظهار کرد: تسهیلات تبصره ۱۵ در راستای ایجاد اشتغال از دیماه پارسال توسط دولت به استان ابلاغ شده که متقاضیان اشتغال از طریق دستگاههای ذیربط اقدام به ثبت و بارگزاری مدارک در سامانه کرده و سپس به بانک ها برای پرداخت تسهیلات معرفی شده اند .

وی ادامه داد: روند پرداخت تسهیلات به دلیل شرایط جنگ کمی کند شده بود اما تلاش برای تسریع در پرداخت این تسهیلات ادامه دارد.

وی افزود: در این خصوص توصیه ها ،تاکیدات و تذکرات لازم به برخی بانک ها و دستگاه هایی که میزان پرداختی آنها پایین است داده شد.

وی اضافه کرد: باتوجه به اینکه فعلا تا آخر اردیبهشت، مهلت جذب اعتبارات اشتغال خانگی است تلاش شد تا در این نشست مشکلات و موانع پرداخت تسهیلات به قید فوریت برطرف شود و در این زمینه تصمیمات لازم اخذ شده است.

وی در ادامه افزود : در این جلسه مصوب شد که جلسات پیگیری این تسهیلات بصورت مستمر و هفتگی برگزار شود تا بتوانیم بیشترین جذب اعتبار و پرداختی در حوزه تسهیلات اشتغالزایی را داشته باشیم.

در پایان معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام از متقاضیانی که در سامانه های اشتغال اقدام به ثبت نام و مدارک را بارگذاری کرده اند، خواست که به دستگاه ها و ادارات مربوطه و بانک های عامل مراجعه تا در اسرع وقت تسهیلات مشاغل خانگی به آنها پرداخت شود.