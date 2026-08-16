به گزارش خبرنگار مهر، محمد ودود حیدری، رئیس بیمارستان فوق‌تخصصی برکت، در تور رسانه‌ای و نشست خبری این بیمارستان، ضمن تبریک روز خبرنگار اظهار کرد: خبرنگاران سهم مهمی در ارتقای آگاهی عمومی دارند و اگرچه بخش زیادی از زحمات آنها کمتر دیده می‌شود، اما محصول تلاششان افزایش آگاهی مردم و جامعه است.

وی افزود: خبرنگاران و رسانه‌ها به‌ویژه در جنگ اخیر، در کنار سایر بخش‌ها نقش مهمی در اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی داشتند؛ دفاعی که شاید کمتر دیده شود، اما شایسته تقدیر است.

حیدری با اشاره به برگزاری این نشست گفت: هدف از برگزاری این نشست، دیدار با اصحاب رسانه، تبریک روز خبرنگار و استفاده از ظرفیت رسانه‌ها برای انعکاس خدمات و فعالیت‌های بیمارستان فوق‌تخصصی برکت است.

رئیس بیمارستان فوق‌تخصصی برکت ادامه داد: ستاد اجرایی فرمان امام(ره) با مأموریت خدمت به مردم و محرومان و با هدف خدمت به ایران عزیز، زمینه شکل‌گیری و تأسیس بیمارستان برکت را فراهم کرد.

وی با اشاره به شیوع و آثار بیماری سرطان اظهار کرد: سرطان یکی از بیماری‌هایی است که علاوه بر جسم، از نظر روحی و روانی نیز بیمار را تحت فشار قرار می‌دهد و ممکن است در مدت کوتاهی موجب یأس، ناامیدی و افت سلامت جسمی بیمار شود.

حیدری افزود: از آنجا که درمان سرطان هزینه‌بر است، تلاش شد مجموعه‌ای برای کمک به مردم و اقشار محروم در این حوزه ایجاد شود. بیمارستان برکت نیز در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ افتتاح شد و طی سال‌های گذشته منشأ خدمات مختلفی برای مردم و به‌ویژه اقشار محروم بوده است.

وی با بیان اینکه بیمارستان برکت یک مرکز تخصصی و فوق‌تخصصی در حوزه سرطان است، گفت: در این بیمارستان ابعاد مختلف درمان سرطان از درمانگاه و کلینیک‌های تخصصی تا ژنتیک، غربالگری، تغذیه، روان‌شناسی و سایر خدمات مرتبط با سرطان دنبال می‌شود.

رئیس بیمارستان فوق‌تخصصی برکت ادامه داد: این مجموعه در زمینه استفاده از فناوری‌ها و تجهیزات جدید نیز پیشتاز بوده و امروز به یکی از مراکز مؤثر در سطح منطقه و کشور تبدیل شده است.

حیدری با اشاره به رویکرد بیمارستان در حمایت از بیماران گفت: تلاش ما این بوده است که بیماران دغدغه‌ای جز بیماری خود نداشته باشند و خدمات بیمارستان به گونه‌ای سازماندهی شود که به مردم و به‌ویژه اقشار محروم در مسیر درمان کمک کند.

وی افزود: برای بیمارانی که از مناطق دور و محروم به تهران مراجعه می‌کنند و به دلیل انجام فرآیندهایی مانند پرتودرمانی و شیمی‌درمانی نیاز دارند چندین روز در تهران حضور داشته باشند، مهمانسراهایی در کنار بیمارستان در نظر گرفته شده است تا این افراد بتوانند خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

حیدری همچنین از ارائه تخفیف به بیماران دهک‌های پایین درآمدی خبر داد و اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، برای بیماران مشمول دهک‌های پایین درآمدی، تخفیف‌هایی تا ۸۰ و ۹۰ درصد در نظر گرفته شده است تا این افراد بتوانند از خدمات بیمارستان استفاده کنند.

در ادامه، سیدمجتبی میرجلیلی‌، مدیر بیمارستان فوق‌تخصصی برکت، با اشاره به آمار مراجعه‌کنندگان این بیمارستان گفت: از ابتدای تأسیس بیمارستان تاکنون، ۳۴ هزار و ۹۲۱ نفر بر اساس کد ملی از خدمات این مجموعه بهره‌مند شده‌اند.

وی افزود: با توجه به اینکه ممکن است هر بیمار چند خدمت دریافت کرده باشد، مجموع خدمات ارائه‌شده در بیمارستان فوق‌تخصصی برکت تاکنون به ۲۷ هزار و ۱۲۰ خدمت رسیده است.

مدیر بیمارستان فوق‌تخصصی برکت با اشاره به طرح «امید برکت» اظهار کرد: این طرح با هدف ارائه خدمات به بیماران محروم در سراسر کشور و به‌ویژه دهک‌هایی که نیاز بیشتری به حمایت دارند، اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: تاکنون ۷ هزار و ۷۸۷ نفر در قالب طرح «امید برکت» از خدمات درمانی بهره‌مند شده‌اند و از ابتدای اجرای این خدمات، مبلغ ۸۶۶ میلیارد ریال توسط ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و بیمارستان برای ارائه خدمات به هموطنان هزینه شده است.

میرجلیلی‌ با بیان اینکه توسعه خدمات و فعال‌سازی ظرفیت‌های بیمارستان در دستور کار قرار دارد، گفت: طی دو ماه گذشته بخش پت‌اسکن بیمارستان که غیرفعال بود، فعال شده و این خدمت تشخیصی به چرخه خدمات تخصصی سرطان کشور اضافه شده است.

وی افزود: تعداد دستگاه‌های پت‌اسکن در کشور محدود است و دستگاه موجود در بیمارستان برکت از بهترین دستگاه‌های موجود در کشور محسوب می‌شود و بیماران می‌توانند از خدمات آن بهره‌مند شوند.

مدیر بیمارستان فوق‌تخصصی برکت همچنین از راه‌اندازی بخش براکی‌تراپی خبر داد و اظهار کرد: این بخش نیز طی یکی دو ماه اخیر افتتاح و به چرخه خدمات بیمارستان اضافه شده است.

براکی‌تراپی از روش‌های نوین درمان سرطان است که امکان درمان موضعی تومورها را فراهم می‌کند و با هدف کاهش آسیب به بافت‌های مجاور، به‌ویژه در نقاط حساس بدن، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی در ادامه به راه‌اندازی دستگاه سایبرنایف در بیمارستان برکت اشاره کرد و گفت: سال‌های گذشته در سفر به ترکیه، بیماری ایرانی را دیدم که برای دریافت خدمت سایبرنایف به این کشور مراجعه کرده بود. آن زمان هزینه زیادی برای دریافت این خدمت پرداخت کرده بود و این موضوع برای من این سؤال را ایجاد کرد که چرا چنین خدمتی در کشور ارائه نمی‌شود.

میرجلیلی‌ افزود: امروز به برکت ظرفیت‌های ایجادشده در نظام جمهوری اسلامی و تلاش‌های انجام‌شده در ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و بیمارستان برکت، دستگاه سایبرنایف در این بیمارستان موجود است و امیدواریم بیماران در آینده نزدیک بتوانند از خدمات این دستگاه بهره‌مند شوند.

درادامه نشست، سمانه سرباز، معاون درمان بیمارستان فوق‌تخصصی برکت، ضمن تبریک روز خبرنگار اظهار کرد: حضور اصحاب رسانه در این مجموعه برای ما ارزشمند است و خبرنگاران پیام‌رسان رسالت مجموعه‌های درمانی هستند.

وی افزود: از اصحاب رسانه درخواست داریم پیام و ظرفیت‌های این مجموعه را نه‌تنها به مردم ایران، بلکه به مردم منطقه معرفی کنند؛ چراکه امکانات بیمارستان برکت از نظر تجهیزات و خدمات درمانی، ظرفیت قابل توجهی دارد.

سرباز با اشاره به اجرای طرح «امید برکت» برای حمایت از بیماران کم‌برخوردار گفت: این طرح یکی از اقدامات ارزشمند بیمارستان است و تلاش شده است بیماران، صرف‌نظر از وضعیت اقتصادی، از بهترین خدمات و تجهیزات درمانی بهره‌مند شوند.

معاون درمان بیمارستان فوق‌تخصصی برکت ادامه داد: نباید بیماری که توان مالی کمتری دارد به دلیل شرایط اقتصادی از تجهیزات قدیمی‌تر و خدمات ضعیف‌تر استفاده کند و بیماری که از وضعیت مالی بهتری برخوردار است از تجهیزات پیشرفته بهره ببرد؛ این موضوع در بیمارستان برکت مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به تخفیف‌های ارائه‌شده به بیماران دهک‌های پایین درآمدی اظهار کرد: بیمارستان با تقریباً تمام بیمه‌های تکمیلی و همچنین بیمه‌های پایه از جمله تأمین اجتماعی قرارداد دارد و تعرفه‌های بیمارستان نیز در چارچوب تعرفه خیریه محاسبه می‌شود.

سرباز افزود: در برخی خدمات درمانی مانند رادیوتراپی که هزینه آن ممکن است به ۷۰۰ میلیون، ۸۰۰ میلیون و حتی یک میلیارد تومان برسد، استفاده از پوشش بیمه‌های پایه، بیمه تکمیلی و تخفیف‌های مربوط به دهک‌های درآمدی می‌تواند بخش قابل توجهی از بار مالی درمان را از دوش بیمار بردارد.

وی با بیان اینکه بیمارستان برکت تلاش کرده است خدمات مورد نیاز بیماران مبتلا به سرطان را در یک مجموعه متمرکز کند، گفت: بیمار از زمان تشخیص یا حتی شک به ابتلا به سرطان می‌تواند مراحل مختلف تشخیص و درمان را در این مجموعه دنبال کند و برای دریافت خدمات مختلف نیازمند مراجعه به مراکز متعدد نباشد.

معاون درمان بیمارستان فوق‌تخصصی برکت ادامه داد: داروخانه بیمارستان داروهای خاص مورد نیاز بیماران را در اختیار آنها قرار می‌دهد و بخش تصویربرداری نیز خدماتی از جمله سی‌تی‌اسکن، ام‌آرآی، ماموگرافی، سنجش تراکم استخوان و پت‌اسکن را ارائه می‌کند.

وی با اشاره به دستگاه پت‌اسکن بیمارستان اظهار کرد: پت‌اسکن موجود در بیمارستان از تجهیزات پیشرفته این حوزه است و مدت زمان حضور بیمار در دستگاه نیز کوتاه‌تر شده است. همچنین در بخش ام‌آرآی تصاویر بسیار دقیقی از بیماران تهیه می‌شود و در برخی موارد تا هزار تصویر از بیمار گرفته می‌شود.

سرباز افزود: این دقت تصویربرداری به‌ویژه در فرآیند رادیوتراپی اهمیت دارد؛ چراکه لازم است ساختارهای ظریف بدن و حتی رشته‌های عصبی نیز در روند طراحی درمان مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به سایر ظرفیت‌های درمانی بیمارستان گفت: اتاق‌های عمل، بخش آندوسکوپی، کلینیک غربالگری و درمانگاه‌های تخصصی در بیمارستان فعال هستند و متخصصان رشته‌های مختلف نیز در کنار یکدیگر به بیماران خدمات ارائه می‌کنند.

معاون درمان بیمارستان برکت ادامه داد: در کنار متخصصان داخلی، از متخصصان و فلوشیپ‌های قلب نیز استفاده می‌کنیم تا عوارض داروهای مورد استفاده در درمان سرطان بر قلب بیماران بررسی و مدیریت شود.

وی افزود: خدمات روان‌پزشکی، روان‌شناسی، جراحی، هماتولوژی، زنان و سایر خدمات تخصصی نیز در این مجموعه ارائه می‌شود و تلاش شده است نیازهای مختلف بیماران مبتلا به سرطان در یک مجموعه پاسخ داده شود.

سرباز با اشاره به ظرفیت آزمایشگاه بیمارستان اظهار کرد: در این مجموعه علاوه بر نمونه‌برداری، خدمات پاتولوژی و رنگ‌آمیزی‌های تخصصی نیز انجام می‌شود تا تشخیص بیماری با دقت بیشتری صورت گیرد.

وی ادامه داد: برخی آزمایش‌ها و تست‌های ژنتیکی که پیش از این نمونه آنها با هزینه‌های بالا، حتی بیش از ۶ هزار یورو، برای انجام به خارج از کشور ارسال می‌شد، اکنون در همین مرکز انجام می‌شود و این خدمات نیز شامل تخفیف‌های در نظر گرفته‌شده برای بیماران خواهد بود.

معاون درمان بیمارستان فوق‌تخصصی برکت در پایان گفت: هدف ما این است که علاوه بر ارائه خدمات درمانی، محیطی آرام از نظر روحی و روانی برای بیماران فراهم کنیم تا افراد در مسیر درمان با کمترین دغدغه و سردرگمی مواجه باشند.

وی افزود: آنچه امروز در بیمارستان برکت انجام می‌شود، حاصل حمایت‌ها و تلاش‌های ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و مجموعه‌های مرتبط است و ما در این مجموعه تلاش می‌کنیم وظیفه خود را در قبال بیماران و مردم به بهترین شکل انجام دهیم.