 امنیت مردم ثمره مجاهدت حافظان امنیت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام الله نور کریمیتبار ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی استان با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی حافظان امنیت، اظهار کرد: دشمنان طی سالهای گذشته تلاش گستردهای برای تضعیف جایگاه نیروهای حافظ امنیت و ایجاد فاصله میان مردم و نیروهای انتظامی و نظامی انجام دادهاند و با استفاده از جنگ رسانهای و عملیات روانی، به دنبال تشویش اذهان عمومی و تغییر نگاه جامعه نسبت به حافظان امنیت بودهاند.
وی افزود: دشمن تمام توان خود را به کار گرفت تا چهرهای نادرست از نیروی انتظامی، سپاه، ارتش و مرزبانی در ذهن مردم ایجاد کند و این نیروهای فداکار را مانع مردم معرفی کند، اما بصیرت مردم و حضور هوشمندانه نیروهای نظامی و انتظامی اجازه نداد این نقشه دشمن به نتیجه برسد.
نماینده ولیفقیه در استان ایلام با اشاره به حوادث و ناآرامیهای گذشته تصریح کرد: در مقطعی تعدادی از جوانان، دختران و پسران این کشور تحت تأثیر تبلیغات دشمن قرار گرفتند و در مسیر طراحیشده از سوی دشمن حرکت کردند، اما تدبیر حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا این بود که به آنان فرصت داده شود تا آگاه شوند و حقیقت را درک کنند.
حجت الاسلام کریمیتبار ادامه داد: در شرایطی که نیروهای انتظامی و سایر نیروهای حافظ امنیت با سنگ، چوب، سلاح سرد و حتی سلاح گرم مورد تعرض قرار میگرفتند، آنان با وجود مشاهده مجروحیت و شهادت همکاران خود، خویشتنداری کردند و اجازه ندادند احساسات و خشم بر وظیفه و مأموریت آنان غلبه کند.
وی گفت: این صبر و مدارا، ریشه در آموزههای قرآن و فرهنگ دینی ما دارد و الحمدلله نتیجه آن نیز به ثمر نشست و بسیاری از فریبخوردگان متوجه شدند که نیروهای انتظامی، سپاه، ارتش و مرزبانی دشمن مردم نیستند، بلکه حافظ جان، مال، ناموس و امنیت ملت هستند.
امامجمعه ایلام با تأکید بر اینکه توانمندی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در میدانهای مختلف به اثبات رسیده است، اظهار کرد: اگر اقتدار نیروهای مسلح در برابر فریبخوردگان داخلی به شکل دیگری به نمایش گذاشته میشد، شاید امروز شاهد این میزان از اقتدار در برابر دشمنان خارجی نبودیم.
وی افزود: نیروهای مسلح ما توان و اقتدار خود را در برابر آمریکا، رژیم صهیونیستی و دیگر دشمنان ملت ایران به نمایش گذاشتند و عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران را به جهانیان نشان دادند.
حجت الاسلام کریمیتبار تأکید کرد: نیروی انتظامی در برابر مردم، متواضع، مردمدار و فدایی ملت است، اما در برابر دشمن باید مقتدر و قاطع باشد. اگر کسی از روی ناآگاهی و فریب در مسیر دشمن قرار گرفت، باید فرصت بازگشت و آگاهی داشته باشد، اما کسانی که پس از روشن شدن حقیقت، آگاهانه امنیت مردم را مختل کنند، دیگر فریبخورده محسوب نمیشوند و باید با آنان قاطعانه برخورد قانونی شود.
نماینده ولیفقیه در استان ایلام با بیان اینکه امنیت از بزرگترین نعمتهای الهی پس از سلامتی است، گفت: وقتی مادری با آرامش فرزند خود را به مدرسه میفرستد، وقتی مردم با خیال آسوده در بازار و خیابان تردد میکنند، وقتی فردی میتواند با اطمینان سرمایهگذاری کند و زمانی که خانوادهای با آرامش خانه خود را ترک میکند، همه این آرامشها نتیجه امنیتی است که حافظان امنیت برای مردم فراهم کردهاند.
وی خاطرنشان کرد: این امنیت به آسانی به دست نیامده است؛ نیروهای انتظامی، مرزبانی، سپاه و ارتش، آسایش خود را فدای آسایش مردم کردهاند و بسیاری از آنان روزها و هفتهها از خانوادههای خود دور هستند تا مردم در امنیت زندگی کنند.
حجت الاسلاموالمسلمین کریمیتبار با تقدیر از خانوادههای نیروهای انتظامی و مرزبانی اظهار کرد: بار سنگین مأموریت تنها بر دوش کارکنان نیروهای مسلح نیست، بلکه همسران و فرزندان آنان نیز بخش بزرگی از این سختی را تحمل میکنند.
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