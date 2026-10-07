امحای ۱۴۹ کیلوگرم مواد مخدر در آستارا؛ هشدار پلیس به سوداگران مرگ

سرهنگ مرتضی احدی در حاشیه آیین امحای مواد مخدر کشف شده توسط نیروی انتظامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ششمین روز از بزرگداشت هفته فراجا با شعار «پلیس مجاهد، ملت مبعوث و ایران سرافراز» آیین امحای بیش از ۱۴۹ و نیم کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف‌شده توسط نیروی انتظامی در شهرستان آستارا برگزار شد.

وی با اشاره به تلاش مستمر مجموعه انتظامی شهرستان در مقابله با قاچاق و توزیع مواد مخدر اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مواد مکشوفه که کاربرد پزشکی داشت، طبق ضوابط به انبار پلیس مبارزه با مواد مخدر استان منتقل شده و بخش دیگری نیز امروز با حضور مسئولان شهرستان امحا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان آستارا با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه مبارزه با مواد مخدر افزود: یکی از دغدغه‌های جدی خانواده‌ها، آسیب‌های ناشی از مواد مخدر است و پلیس با همکاری مرزبانی، دستگاه‌های امنیتی، سپاه و بسیج، با قدرت در برابر آلوده‌کنندگان محیط‌های عمومی از جمله پارک‌ها، تفرجگاه‌ها و خیابان‌ها ایستاده است.

وی با تأکید بر اینکه پلیس در کمین سوداگران مرگ است و هیچ‌گونه عقب‌نشینی در این مسیر نخواهد داشت گفت: اطمینان می‌دهیم که همکاران ما به صورت شبانه‌روزی برای حفظ امنیت شهروندان تلاش می‌کنند و خانواده‌ها می‌توانند هرگونه مورد مشکوک را از طریق سامانه پلیس ۱۱۰ گزارش دهند.

سرهنگ احدی همچنین هشدار داد: افرادی که قصد آلوده‌سازی جوانان این کشور را دارند بدانند که چشمان بیدار پلیس در همه ساعات شبانه‌روز مراقب امنیت مردم آستارا است.