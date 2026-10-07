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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۴

امحای ۱۴۹ کیلوگرم مواد مخدر در آستارا؛ هشدار پلیس به سوداگران مرگ

امحای ۱۴۹ کیلوگرم مواد مخدر در آستارا؛ هشدار پلیس به سوداگران مرگ

آستارا- فرمانده انتظامی آستارا در آیین امحای ۱۴۹ کیلو مواد مخدر، ضمن گرامیداشت شهدای مبارزه با مواد مخدر، از برخورد شدید پلیس با سوداگران مرگ و پاکسازی محیط‌های عمومی خبر داد.

سرهنگ مرتضی احدی در حاشیه آیین امحای مواد مخدر کشف شده توسط نیروی انتظامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ششمین روز از بزرگداشت هفته فراجا با شعار «پلیس مجاهد، ملت مبعوث و ایران سرافراز» آیین امحای بیش از ۱۴۹ و نیم کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف‌شده توسط نیروی انتظامی در شهرستان آستارا برگزار شد.

وی با اشاره به تلاش مستمر مجموعه انتظامی شهرستان در مقابله با قاچاق و توزیع مواد مخدر اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مواد مکشوفه که کاربرد پزشکی داشت، طبق ضوابط به انبار پلیس مبارزه با مواد مخدر استان منتقل شده و بخش دیگری نیز امروز با حضور مسئولان شهرستان امحا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان آستارا با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه مبارزه با مواد مخدر افزود: یکی از دغدغه‌های جدی خانواده‌ها، آسیب‌های ناشی از مواد مخدر است و پلیس با همکاری مرزبانی، دستگاه‌های امنیتی، سپاه و بسیج، با قدرت در برابر آلوده‌کنندگان محیط‌های عمومی از جمله پارک‌ها، تفرجگاه‌ها و خیابان‌ها ایستاده است.

وی با تأکید بر اینکه پلیس در کمین سوداگران مرگ است و هیچ‌گونه عقب‌نشینی در این مسیر نخواهد داشت گفت: اطمینان می‌دهیم که همکاران ما به صورت شبانه‌روزی برای حفظ امنیت شهروندان تلاش می‌کنند و خانواده‌ها می‌توانند هرگونه مورد مشکوک را از طریق سامانه پلیس ۱۱۰ گزارش دهند.

سرهنگ احدی همچنین هشدار داد: افرادی که قصد آلوده‌سازی جوانان این کشور را دارند بدانند که چشمان بیدار پلیس در همه ساعات شبانه‌روز مراقب امنیت مردم آستارا است.

کد مطلب 6970868

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