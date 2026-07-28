معاون مسکن وزیر راه: زمین ۹۴ هزار واحد مسکونی تحویل صنایع شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سهشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵ بزرگداشت هفته ملی مهارت با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، غلامرضا محمدی رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور برگزار شد.
حبیبالله طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی در این بزرگداشت با اشاره به سهم استراتژیک صنعت ساختمان در اقتصاد ملی گفت: صنعت ساختمان یکی از گستردهترین صنایع کشور است که بهتنهایی ۱۲ درصد از اشتغال و حدود ۵ تا ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) را به خود اختصاص داده است.
وی با تأکید بر اینکه این صنعت به شدت مبتنی بر نیروی انسانی است، تصریح کرد: هر نوع تحولی در حوزه منابع انسانی، مستقیماً به ارتقای کارایی در این صنعت منجر میشود. در حال حاضر، نظام ورود به حرفه و ارتقای صلاحیت در حوزه مهندسی بسیار منسجم است، اما در بخش کارگری که بار اصلی صنعت ساختمان را بر دوش دارند، تاکنون نظام منسجم و حاکمی وجود نداشته است.
تشکیل اولین مرکز سنجش صنایع برای تضمین کیفیت ساختمان
معاون وزیر راه و شهرسازی با ابراز خرسندی از همکاری جدید با سازمان فنی و حرفهای افزود: با شکلگیری اولین مرکز سنجش صنایع با همکاری سازمان نظام مهندسی و سازمان فنی و حرفهای، گام بزرگی برای ایجاد یک چارچوب منسجم در ارتقای مهارت کارگران برداشته شده است.
وی تاکید کرد: کیفیت ساختوساز صرفاً به طراحی و تکنولوژی محدود نمیشود، بلکه نیروی انسانی ماهر یکی از ارکان اصلی تضمین کیفیت است و حضور نیروهای دارای صلاحیت کنترلشده در بازار، خروجی بهتری را در صنعت ساختمان تضمین میکند.
طاهرخانی هدف دوم این تفاهمنامه را حمایت از حقوق و جایگاه اجتماعی کارگران برشمرد و اظهار کرد: با این اقدام، کارگران ساختمانی دارای «هویت حرفهای» میشوند. وی افزود: یکی از معضلات ما در بحث بیمه تأمین اجتماعی کارگران، عدم تشخیص دقیق صلاحیت و مهارت فعالان این بخش بود که با این نظاممندی، ظرفیتهای حمایتی به طور واقعی در اختیار جامعه هدف قرار میگیرد.
ارتقا کیفی و ورود فناوری به آموزش مهارت نیروی انسانی وابسته است
وی در ادامه به ضرورت نوسازی تکنولوژیک در این صنعت اشاره کرد و گفت: ورود فناوریهای جدید ساختمانی به کشور یک ضرورت است، اما این رویکرد بدون پشتیبانی کارگران ماهر و جامعه مهندسی به توفیق نخواهد رسید. لذا آموزشهای فنی و حرفهای پایه اصلی حمایت از ورود تکنولوژیهای نوین محسوب میشود.
معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود به تفاهمنامههای مشترک با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد و افزود: طی یک سال گذشته و پیرو تفاهمنامههای قبلی، زمین مورد نیاز برای ساخت ۹۴ هزار واحد مسکونی در اختیار صنایع قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر این آمادگی وجود دارد که تا سقف ۲۰۰ هزار واحد ظرفیت جدید برای پشتیبانی از صنایع کشور در راستای تأمین مسکن کارگری ایجاد شود.
طاهرخانی با قدردانی از رویکرد تعاملی سازمان فنی و حرفهای، تصریح کرد: نگاه همافزای مدیریت جدید این سازمان، زمینه را برای پیشبرد شعار «ایرانی ماهر» و ارتقای زیرساختهای مهارتآموزی در سطح ملی فراهم کرده است که ثمره آن افزایش بهرهوری در کلانپروژههای عمرانی کشور خواهد بود.
نظر شما