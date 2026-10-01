ارائه خدمات رایگان بیمارستان صحرایی به بیش از ۴ هزار نفر در الیگودرز

به گزارش خبرگزاری مهر، بیمارستان صحرایی بخش بزنوید شهرستان الیگودرز با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی لرستان و بسیج جامعه پزشکی برپا شد و در یک روز، خدمات تخصصی، عمومی و مشاوره‌ای رایگان به بیش از ۴ هزار مراجعه‌کننده ارائه کرد.

حضور ۳۶ پزشک متخصص در ۲۱ رشته

این بیمارستان صحرایی ۹ مهرماه ۱۴۰۵ در بخش بزنوید شهرستان الیگودرز برپا شد و خدمات درمانی و بهداشتی رایگان به مردم منطقه ارائه داد.

در این برنامه، ۳۶ پزشک متخصص در ۲۱ تخصص، ۱۰ پزشک عمومی، ۱۰ دندانپزشک و ۱۰ کارشناس و مشاور تخصص‌های مختلف حوزه بهداشت مشارکت داشتند و به مراجعه‌کنندگان خدمات ارائه کردند.

ارائه خدمات تخصصی به بیماران

پزشکان متخصص حاضر در بیمارستان صحرایی در رشته‌های مغز و اعصاب، زنان و زایمان، اطفال، جراحی عمومی، کلیه و مجاری ادراری، گوش، حلق و بینی، داخلی، قلب و عروق و چشم‌پزشکی بیماران را ویزیت کردند.

همچنین خدمات سونوگرافی، توزیع دارو و غربالگری سلامت نیز در این بیمارستان صحرایی به مراجعه‌کنندگان ارائه شد.

ادامه رایگان روند درمان بیماران در مراکز درمانی استان

یکی از اقدامات پیش‌بینی‌شده در این بیمارستان صحرایی، امکان ادامه روند درمان بیماران شناسایی‌شده در بیمارستان‌های استان است.

بر اساس این برنامه، بیمارانی که از سوی پزشکان متخصص نیازمند ادامه درمان تشخیص داده شوند، با صلاحدید و تشخیص پزشک، روند درمان خود را در بیمارستان‌های استان به‌صورت کاملاً رایگان ادامه خواهند داد.

بیماریابی از دو هفته پیش از برپایی بیمارستان صحرایی

برای ارائه هدفمند خدمات درمانی در این بیمارستان صحرایی، فرآیند بیماریابی از دو هفته پیش از برپایی آن آغاز شده بود.

در این مرحله، بهورزان و کارشناسان حوزه سلامت بخش بزنوید با شناسایی بیماران و نیازهای درمانی منطقه، زمینه حضور و ارائه خدمات تخصصی به مراجعه‌کنندگان را فراهم کردند.

این اقدام با هدف دسترسی بهتر مردم منطقه به خدمات تخصصی، شناسایی نیازهای درمانی و ارائه خدمات رایگان پزشکی و بهداشتی انجام شد.