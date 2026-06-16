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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۸

قرار شبانه شفتی ها همزمان با شب دوم محرم

قرار شبانه شفتی ها همزمان با شب دوم محرم

شفت- در این فیلم قرار شبانه شفتی ها در دفاع از وطن و همزمان با شب دوم محرم را مشاهده می کنید.

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فیلم: قائم پورباقر

کد مطلب 6862623

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