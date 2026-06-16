https://mehrnews.com/x3cmfy ۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۸ کد مطلب 6862623 استانها گیلان استانها گیلان ۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۸ قرار شبانه شفتی ها همزمان با شب دوم محرم شفت- در این فیلم قرار شبانه شفتی ها در دفاع از وطن و همزمان با شب دوم محرم را مشاهده می کنید. دریافت 6 MB فیلم: قائم پورباقر کد مطلب 6862623 کپی شد مطالب مرتبط شور حسینی لاهیجانیها در شب دوم محرم قرچکیها در صد و هفتمین حضور مردمی سیاه پوش سیدالشهدا (ع) شدند حضور پرشور مردم در محرم نشانه وفاداری و بصیرت است برچسبها شفت امام حسین(ع) تجمع مردمی
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