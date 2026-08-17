کاهش ۱۵ درصدی «فرانشیز» ویزیت پزشک خانواده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی سازمان بیمه سلامت ایران، در راستای اجرای کاهشی فرانشیز و پرداخت مشوق‌های ارجاع، فرآیند ارجاع بیمه‌شدگان از پزشکان خانواده مستقر در پایگاه های سلامت به ۶۴ شبکه بهداشتی درمانی منتخب آغاز می‌شود که به این منظور ثبت اطلاعات پزشکان خانواده، شبکه بهداشتی مربوطه و مراکز ارائه‌دهنده خدمات سطح اول در سامانه‌های سازمان بیمه سلامت ضروری است.

بر اساس این برنامه، در صورت مراجعه بیمه‌شدگان به پزشک خانواده، برای دریافت دارو و خدمات تجویزی، کاهش ۱۵ درصدی فرانشیز اعمال خواهد شد.

همچنین در صورت انتساب جمعیت به پزشک خانواده، فرانشیز چهار ویزیت نخست صفر بوده و از ویزیت پنجم مطابق مصوبات شورای عالی بیمه محاسبه می‌شود.

در ادامه مسیر ارجاع به سطح دو، خدمات ویزیت، دارو و خدمات تجویزی نیز مشمول کاهش ۱۵ درصدی فرانشیز خواهد بود.

همچنین در صورت ارجاع از مسیر تعیین‌شده و ثبت دستور بستری توسط پزشک سطح دو، سهم سازمان در پرونده بستری ۱۰۰ درصد و فرانشیز بیمار صفر محاسبه می‌شود.

بر اساس این برنامه، ارجاع‌های انجام‌شده توسط پزشکان غیر از پزشکان خانواده فعال در ۶۴ شبکه منتخب، مشمول کاهش فرانشیز نخواهد بود.

همچنین برای اطمینان از اجرای صحیح فرآیند، تکمیل اطلاعات مراکز، فعال‌سازی قابلیت ارجاع الکترونیک و پیاده‌سازی نقشه ارجاع در سامانه‌های مرتبط ضروری است.

مبالغ مربوط به مشوق‌های ارجاع نیز به‌صورت صورتحساب جداگانه تولید و به سامانه ثنا اداره کل امور مالی ارسال خواهد شد.