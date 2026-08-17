به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی با گرامیداشت دهه فرهنگی تکریم مساجد و ترویج معارف نماز و با اشاره به اینکه مسجد در فرهنگ اسلامی نه تنها محل اقامه نماز بلکه پایگاه اصلی تربیت، معرفت، همدلی و رشد اجتماعی جامعه اسلامی است، اظهار کرد: اختصاص دهه‌ای برای توجه ویژه به مساجد و ترویج معارف نماز، فرصتی ارزشمند برای بازخوانی جایگاه مسجد و تقویت فرهنگ نماز در جامعه است.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری در خصوص چرایی اهمیت مسجد در ترویج اقامه نماز، ادامه داد: نماز و مسجد پیوندی ناگسستنی دارند با این توضیح که مسجد یک محیط معنوی و تربیتی است که انسان را به خداوند نزدیک می‌کند و زمینه حضور مؤمنانه و آگاهانه مردم را فراهم می‌سازد. اگر مسجد فعال و پویا باشد، فرهنگ نماز نیز در جامعه رونق بیشتری خواهد گرفت.

وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره راهکارهای جذب نسل نوجوان و جوان به مسجد، افزود: باید مسجد را برای نسل جوان به محیطی جذاب، صمیمی و اثرگذار تبدیل کنیم. نوجوان و جوان باید احساس کنند مسجد خانه اوست و در آن دیده و شنیده می‌شود. استفاده از ظرفیت جوانان در برنامه‌ریزی، فعالیت‌های فرهنگی، هنری، ورزشی و اجتماعی مسجد و توجه به نیازهای فکری آنان بسیار مهم است.

امام جمعه شهرکرد نقش ائمه جماعات در رونق‌بخشی به مساجد را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: امام جماعت محور هدایت و انسجام مسجد است و باید علاوه بر اقامه نماز، ارتباط مستمر و صمیمی با مردم، خانواده‌ها، نوجوانان و جوانان داشته باشد و با رفتار و اخلاق خود الگوی عملی برای جامعه باشد. مسجد زمانی موفق است که امام جماعت در متن زندگی مردم حضور داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری در خصوص نقش خانواده‌ها در نهادینه‌سازی فرهنگ نماز در فرزندان، گفت: خانواده نخستین مدرسه تربیت دینی است. اگر پدر و مادر خود به نماز اهمیت دهند و فرزندان را با محبت و رفتار صحیح با نماز آشنا کنند، زمینه شکل‌گیری یک ارتباط پایدار با نماز فراهم می‌شود. نماز نباید صرفاً به عنوان یک تکلیف به کودک معرفی شود، بلکه باید شیرینی ارتباط با خداوند برای او تبیین شود.

وی با تأکید بر اینکه برای ترویج نماز باید از شیوه‌های جدید و ابزارهای نوین استفاده کرد، افزود: اصول و حقیقت نماز ثابت است، اما شیوه‌های تبلیغ و آموزش می‌تواند متناسب با شرایط روز تغییر کند. بهره‌گیری از فضای مجازی، تولید محتوای جذاب، هنر، رسانه، فیلم، پویانمایی و ابزارهای نوین می‌تواند در انتقال معارف نماز به نسل جدید بسیار مؤثر باشد.

فاطمی درباره مهم‌ترین آسیب در زمینه ترویج فرهنگ نماز، تصریح کرد: یکی از آسیب‌ها این است که گاهی نماز را صرفاً به یک وظیفه اداری یا برنامه رسمی تبدیل می‌کنیم. نماز باید به عنوان یک نیاز روحی و ارتباط عمیق انسان با خدا معرفی شود و هرچه معرفت انسان نسبت به نماز بیشتر شود، حضور او در نماز نیز آگاهانه‌تر و با انگیزه بیشتری خواهد بود.

وی درباره نقش‌آفرینی مساجد در کاهش آسیب‌های اجتماعی، اظهار کرد: مسجد اگر فعال، مردمی و مسئله‌محور باشد، می‌تواند در پیشگیری از بسیاری از آسیب‌های اجتماعی نقش داشته باشد. حمایت از خانواده‌ها، مشاوره، کمک به نیازمندان، ارتباط با نوجوانان و جوانان و ایجاد فضای سالم و معنوی از ظرفیت‌هایی است که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.