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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۲

پورذهبی: آزادگان درس امید، صبر و استقامت به جامعه آموختند

پورذهبی: آزادگان درس امید، صبر و استقامت به جامعه آموختند

سنندج- نماینده ولی‌فقیه در کردستان آزادگان را الگوی ماندگار مقاومت خواند و گفت: جامعه امروز بیش از هر زمانی به امید، صبر و استقامت نیاز دارد و این سه درس را می‌توان از زندگی آزادگان آموخت.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم گرامیداشت سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی در سنندج، آزادگان را نماد ایستادگی در برابر سختی‌ها دانست و اظهار کرد: آزادگان با تحمل سال‌ها اسارت و شکنجه، الگویی ماندگار از مقاومت و سربلندی برای ملت ایران به یادگار گذاشتند.

وی با اشاره به تجربه‌های آزادگان در دوران اسارت افزود: نخستین درسی که باید از آزادگان بیاموزیم، امید است؛ انسان مؤمن نباید در هیچ شرایطی امید خود را از دست بدهد، چراکه امید می‌تواند انسان را در سخت‌ترین شرایط زنده و استوار نگه دارد.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان ادامه داد: بسیاری از رزمندگان در جریان جنگ تحمیلی مفقود شدند و خانواده‌های آنان تصور می‌کردند به شهادت رسیده‌اند، اما سال‌ها بعد مشخص شد که در اسارت به سر می‌بردند و پس از تحمل سال‌ها سختی، به میهن بازگشتند.

وی صبر را دومین درس آزادگان برای جامعه عنوان کرد و گفت: تحمل اسارت، شکنجه، بی‌آبی، بی‌برقی، گرما و سرما و دیگر شرایط دشوار زندان‌های رژیم بعث، نیازمند صبری بزرگ بود و آزادگان نشان دادند که انسان می‌تواند با تکیه بر ایمان، سخت‌ترین شرایط را تحمل کند و سربلند بیرون بیاید.

پورذهبی با اشاره به نمونه‌هایی از سختی‌های دوران اسارت تصریح کرد: آزادگان حتی پس از سال‌ها تحمل شکنجه و فشارهای روحی و جسمی، با عزت به کشور بازگشتند و خاطرات آنان نشان می‌دهد که صبر و ایمان چگونه می‌تواند انسان را در برابر دشواری‌ها مقاوم کند.

وی استقامت را سومین درسی دانست که باید از آزادگان آموخت و افزود: ممکن است انسان صبر داشته باشد، اما توان ادامه مسیر را از دست بدهد؛ استقامت یعنی انسان با وجود همه دشواری‌ها راه خود را ادامه دهد و در برابر فشارها تسلیم نشود.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با اشاره به شرایط امروز کشور و فشارهای دشمنان بیان کرد: ملت ایران در سال‌های گذشته با تحریم‌ها و فشارهای مختلف مواجه بوده و دشمنان حتی پیشرفت و استقلال کشور را نیز برنتافته‌اند، اما آنچه می‌تواند جامعه را در این مسیر سربلند نگه دارد، همان امید، صبر و استقامتی است که آزادگان در دوران اسارت به نمایش گذاشتند.

وی خطاب به آزادگان حاضر در مراسم گفت: شما نباید جایگاه و بزرگی کاری را که در دوران اسارت انجام داده‌اید دست‌کم بگیرید؛ کسی که زندان، شکنجه و سال‌ها اسارت را تحمل کرده، یک الگوی واقعی برای نسل‌های امروز و آینده است.

پورذهبی خاطرنشان کرد: باید این تجربه‌ها به فرزندان و نسل‌های آینده منتقل شود تا بدانند دشمن برای ملت ایران به دنبال رفاه و آسایش نیست و حفظ استقلال و عزت کشور نیازمند هوشیاری و استقامت همگانی است.

وی در پایان با ادای احترام به آزادگان شهید و آزادگان حاضر در مراسم، ابراز امیدواری کرد: با تکیه بر امید، صبر و استقامت، جامعه اسلامی بتواند از دشواری‌ها عبور کرده و به سرمنزل مقصود برسد.

کد مطلب 6919046

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