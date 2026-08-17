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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۵

تأمین ۳ هزار واحد پارکینگ عمومی در منطقه ۱۰

تأمین ۳ هزار واحد پارکینگ عمومی در منطقه ۱۰

شهردار منطقه ۱۰، از تحقق هدف‌گذاری تأمین ۳ هزار واحد پارکینگ عمومی و پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی پروژه پارکینگ پناهگاه اعتماد در منطقه ۱۰ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اخ‌الصنایع، با اشاره به رویکرد مدیریت شهری منطقه در توسعه سرانه‌های خدماتی، گفت: تأمین پارکینگ عمومی یکی از اولویت‌های مهم این دوره بوده و با تحقق هدف‌گذاری ۳ هزار واحدی، گام مؤثری برای پاسخگویی به یکی از مطالبات دیرینه شهروندان و کاهش مشکلات ناشی از کمبود فضای پارک برداشته شده است.

وی افزود: پروژه «پارکینگ پناهگاه اعتماد» با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی، در زمینی به مساحت حدود ۱۲ هزار مترمربع و با ظرفیت پارک ۲۷۵ خودرو در حال تکمیل است؛ پروژه‌ای چندمنظوره که در شرایط عادی به‌عنوان پارکینگ زیرسطحی مورد استفاده قرار می‌گیرد و در شرایط اضطراری، ظرفیت بهره‌برداری به‌عنوان فضای امن و پناهگاه را خواهد داشت.

شهردار منطقه ۱۰ ادامه داد: در کنار این پروژه، پارکینگ طبقاتی گلستانی با ظرفیت ۲۸۳ خودرو نیز احداث شده است که نقش مهمی در افزایش ظرفیت پارکینگ عمومی و ساماندهی فضای توقف خودرو در منطقه دارد.

اخ‌الصنایع گفت: توسعه چنین زیرساخت‌هایی علاوه بر پاسخگویی به نیازهای روزمره شهروندان، بخشی از رویکرد مدیریت شهری برای افزایش تاب‌آوری و آمادگی منطقه در شرایط اضطراری است و می‌تواند در ارتقای ایمنی و آرامش شهروندان نقش مؤثری داشته باشد.

وی افزود: در کنار توسعه پارکینگ‌ها، مجموعه‌ای از اقدامات برای ارتقای سرانه‌های خدمات عمومی و رفاهی نیز در منطقه اجرا شده است که از جمله آنها می‌توان به توسعه بازارهای میوه و تره‌بار و احداث نخستین فروشگاه شهروند در منطقه با زیربنای یک‌هزار و ۷۰۰ مترمربع اشاره کرد.

شهردار منطقه 10 همچنین از توسعه خدمات سلامت‌محور در منطقه خبر داد و گفت: راه‌اندازی نخستین کلینیک دیالیز و مرکز فیزیوتراپی شهرداری تهران در منطقه ۱۰، از دیگر اقدامات شاخص این دوره است که با هدف تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات تخصصی و کاهش نیاز به سفرهای درون‌شهری انجام شده است.

کد مطلب 6918886

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