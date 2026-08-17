تأمین ۳ هزار واحد پارکینگ عمومی در منطقه ۱۰

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اخ‌الصنایع، با اشاره به رویکرد مدیریت شهری منطقه در توسعه سرانه‌های خدماتی، گفت: تأمین پارکینگ عمومی یکی از اولویت‌های مهم این دوره بوده و با تحقق هدف‌گذاری ۳ هزار واحدی، گام مؤثری برای پاسخگویی به یکی از مطالبات دیرینه شهروندان و کاهش مشکلات ناشی از کمبود فضای پارک برداشته شده است.

وی افزود: پروژه «پارکینگ پناهگاه اعتماد» با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی، در زمینی به مساحت حدود ۱۲ هزار مترمربع و با ظرفیت پارک ۲۷۵ خودرو در حال تکمیل است؛ پروژه‌ای چندمنظوره که در شرایط عادی به‌عنوان پارکینگ زیرسطحی مورد استفاده قرار می‌گیرد و در شرایط اضطراری، ظرفیت بهره‌برداری به‌عنوان فضای امن و پناهگاه را خواهد داشت.

شهردار منطقه ۱۰ ادامه داد: در کنار این پروژه، پارکینگ طبقاتی گلستانی با ظرفیت ۲۸۳ خودرو نیز احداث شده است که نقش مهمی در افزایش ظرفیت پارکینگ عمومی و ساماندهی فضای توقف خودرو در منطقه دارد.

اخ‌الصنایع گفت: توسعه چنین زیرساخت‌هایی علاوه بر پاسخگویی به نیازهای روزمره شهروندان، بخشی از رویکرد مدیریت شهری برای افزایش تاب‌آوری و آمادگی منطقه در شرایط اضطراری است و می‌تواند در ارتقای ایمنی و آرامش شهروندان نقش مؤثری داشته باشد.

وی افزود: در کنار توسعه پارکینگ‌ها، مجموعه‌ای از اقدامات برای ارتقای سرانه‌های خدمات عمومی و رفاهی نیز در منطقه اجرا شده است که از جمله آنها می‌توان به توسعه بازارهای میوه و تره‌بار و احداث نخستین فروشگاه شهروند در منطقه با زیربنای یک‌هزار و ۷۰۰ مترمربع اشاره کرد.

شهردار منطقه 10 همچنین از توسعه خدمات سلامت‌محور در منطقه خبر داد و گفت: راه‌اندازی نخستین کلینیک دیالیز و مرکز فیزیوتراپی شهرداری تهران در منطقه ۱۰، از دیگر اقدامات شاخص این دوره است که با هدف تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات تخصصی و کاهش نیاز به سفرهای درون‌شهری انجام شده است.