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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۵

پیش فروش بلیت‌ قطارهای مسافری شهریور آغاز شد

پیش فروش بلیت‌ قطارهای مسافری شهریور آغاز شد

راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه‌ای از آغاز پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری برای بازه زمانی یکم تا ۳۱ شهریورماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه‌ای از آغاز پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری برای بازه زمانی یکم تا ۳۱ شهریورماه خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه، پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری برای مسیرهای رفت تا ۳۱ شهریور و مسیرهای برگشت تا یکم مهرماه، در تمامی محورهای ریلی از ساعت ۸:۳۰ صبح امروز (دوشنبه، ۲۶ مرداد) آغاز شده است.

پیش‌فروش بلیت در بازه زمانی ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح، از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت انجام می‌شود. همچنین متقاضیان می‌توانند از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ امروز، بلیت قطارهای این بازه زمانی را به‌صورت حضوری از مراکز مجاز فروش تهیه کنند.

راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد پس از پایان عملیات پشتیبان‌گیری سامانه، از ساعت ۱۳:۳۰ امروز (۲۶ مرداد)، پیش‌فروش بلیت قطارها به‌صورت همزمان از طریق درگاه‌های مجاز اینترنتی و مراکز مجاز فروش حضوری ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6918865
زهره آقاجانی

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    نظرات

    • مهدی IR ۱۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      5 1
      پاسخ
      کاش یه خبر هم بزنید مبنی بر اینکه سامانه مشکل داره و امکان خرید نیست.
    • مهدی IR ۱۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      3 0
      پاسخ
      اصلا اجازه خرید آنلاین نداد

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