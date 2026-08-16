به گزارش خبرگزاری مهر، راهآهن جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیهای اعلام کرد که پیشفروش بلیت قطارهای مسافری برای بازه زمانی یکم تا ۳۱ شهریورماه، از روز دوشنبه، ۲۶ مردادماه آغاز میشود.
بر اساس این اطلاعیه، پیشفروش بلیت قطارها برای مسیرهای رفت تا ۳۱ شهریور و مسیرهای برگشت تا یکم مهر، در تمامی محورهای ریلی از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح فردا، از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت انجام خواهد شد.
همچنین پیشفروش حضوری بلیتهای این بازه زمانی از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ همان روز، از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام میشود.
راهآهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که پس از پایان عملیات پشتیبانگیری سامانه، از ساعت ۱۳:۳۰ روز دوشنبه به بعد، پیشفروش بلیت بهصورت همزمان از طریق درگاههای اینترنتی و مراکز مجاز فروش حضوری ادامه خواهد داشت.
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