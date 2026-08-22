مبلغ قرارداد اجرای پل چهارم شوشتر ۴۲۰ میلیارد تومان است

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در جریان بازدید از مراحل آغازین عملیات اجرایی پل چهارم شهرستان شوشتر در استان خوزستان، بر ضرورت تسریع در اجرای این پروژه با هدف کاهش بار ترافیکی شهر، تکمیل شبکه ارتباطی شهرستان و صیانت از مجموعه تاریخی آبشارهای شوشتر تأکید کرد.

وی با اشاره به قدمت و محدودیت ظرفیت پل‌های موجود در شوشتر افزود: امروز توسعه شهر و افزایش حجم تردد خودروها، ضرورت ایجاد یک مسیر ارتباطی جدید را برای شوشتر بیش از گذشته نمایان کرده است. پل چهارم صرفاً یک پروژه عمرانی نیست، بلکه بخشی از راهکار مدیریت ترافیک شهرستان و تکمیل شبکه ارتباطی آن به شمار می‌رود.

پل چهارم شوشتر برای حفاظت از میراث تاریخی اجرا می‌شود

معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: یکی از موضوعات مهم در اجرای این پروژه، کاهش بار ترافیکی از محدوده مرکزی شهر و پل‌های موجود است. تداوم عبور حجم بالای خودرو از مسیرهای شهری و تاریخی، علاوه بر ایجاد اختلال در تردد شهروندان، می‌تواند فشار مضاعفی بر سازه‌های تاریخی منطقه وارد کند؛ بنابراین اجرای پل چهارم از منظر صیانت از میراث تاریخی شوشتر نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با بیان اینکه این پروژه در پیوند با طرح کمربندی شوشتر تعریف می‌شود، افزود: این پل می‌تواند مسیر مناسبی برای ترددهای بین‌شهری و ارتباط بهتر محورهای دزفول و مسجدسلیمان ایجاد کند و با تکمیل کمربندی، بخشی از ترافیک عبوری را از محدوده‌های شهری و تاریخی خارج سازد. این موضوع هم برای ارتقای ایمنی و روانی تردد اهمیت دارد و هم برای آینده توسعه شهرستان ضروری است.

مدیرعامل شرکت ساخت همچنین بر ضرورت توجه همزمان به کیفیت اجرا و پیشرفت پروژه تأکید کرد و گفت: در پروژه‌ای با این اهمیت، صرفاً احداث یک سازه مدنظر نیست؛ هدف این است که با تکمیل یک حلقه مهم از شبکه ارتباطی شوشتر، مسائل ترافیک، ایمنی تردد و حفاظت از ظرفیت‌های تاریخی شهرستان به‌صورت همزمان دنبال شود.

وی درباره ویژگی‌های فنی این پل یادآور شد: پل چهارم شوشتر با طول ۳۴۰ متر در قالب چهار دهانه شامل دو دهانه ۱۱۰ متری و دو دهانه ۶۰ متری در حال اجرا است. عرشه این پل به روش داربست اجرا می‌شود و برای احداث آن ۶۱ حلقه شمع پیش‌بینی شده است. مبلغ قرارداد اجرای پروژه نیز ۴۲۰ میلیارد تومان است.

بازوند در پایان خاطرنشان کرد: شوشتر هم یک شهر مهم از نظر جمعیتی و ارتباطی است و هم از ظرفیت تاریخی و گردشگری کم‌نظیری برخوردار است. بنابراین توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل در این شهرستان باید به‌گونه‌ای انجام شود که ضمن پاسخگویی به نیازهای امروز، زمینه حفاظت از میراث ارزشمند آن برای آینده نیز فراهم شود.