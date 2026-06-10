امیر رجبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با یکصدمین شب حضور پرشکوه مردم در خیابان‌ها و در آستانه سالگرد جنگ تحمیلی، امشب هنرمندان استان اردبیل در رشته‌های مختلف، به‌طور ویژه و همزمان با هنرمندان سراسر کشور در خیابان حاضر شدند.

وی افزود: آن‌ها با خلق آثار هنری در حوزه‌های گوناگون از جمله هنرهای تجسمی (خوشنویسی، نقاشی، طراحی، گرافیک)، هنرهای نمایشی و تئاتر، سرود و موسیقی، هنرهای ادبی (شعر و داستان) و فیلم و سینما، حمایت خود را از کشور، رزمندگان و فرماندهانی که در دفاع از این کشور جان بر کف دارند، نشان دادند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل گفت:این هنرمندان با ابزار هنر خود، از جمله دوربین و قلموی نقاشی، در جنگ نرم مقابل جنگ رسانه‌ای و تبلیغاتی دشمان از میهن عزیزمان دفاع می‌کنند و در کنار مردم، رزمندگان و مبارزان غیور جبهه مقاومت هستند.

رجبی ادامه داد: این همان هنر متعهدی است که شهید آوینی نماد آن بود و هنرمندان متعهد امروز استان اردبیل در رشته‌های مختلف، پیرو شهید آوینی هستند. آن‌ها با این بیعت، نشان دادند که چه جان‌برکفانه در عرصه فرهنگ و هنر، دوشادوش رزمندگان اسلام و مردم همیشه در صحنه، در میدان و خیابان حضور دارند.