به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر امور ایثارگران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مناسبت سالروز بازگشت غرور آفرین آزادگان نوشت:

۲۶ مرداد سالروز ورود آزادگان سرافراز را به میهن عزیزمان ایران اسلامی گرامی می‌داریم.

شب و روزهای آخرمرداد ۶۹ و روزهای پس از آن سرشار از شور و شعف و شادی و هیاهوهایِ رنگین کمانی، اشک‌های سیل آسا و از سرشوق پدران، مادران، همسر وفرزندان، خواهران، برادران، بستگان، دوستان، همسایگان و... چه خاطرات وصحنه‌های وصف ناشدنی را رقم زد.

مجموعه و منظومه‌ خاطرات و صحنه‌های ارزشمند اخلاقی ومعنوی وحماسی ۸ سال دفاع مقدس نیز حسرت و غبطه‌ آن دوران را در دل و وجود عموم رزمندگان و مجاهدان و یادگاران ناب و پاکِ بقیه السیف جبهه‌ها باقی گذاشته است، امیدواریم در این عالم پردرد وآشوب و مشکلات، خدای نکرده از توجه به جامعه ایثارگری و تکریم و تجلیل وحفظ حرمت آنها غافل نباشیم برای همه همکاران عزیز ایثارگر بویژه آزادگان سرافراز( شاغلان وبازنشستگان) آرزوی سلامتی و عافیت داریم.