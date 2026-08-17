به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: اواخر فروردین سال جاری بود که خبری شوکهکننده، جامعه لبنان را در بهت و حیرت فرو برد؛ خبر از این قرار بود که دولت فعلی لبنان به ریاست نواف سلام، که مطلوب اشغالگر آمریکایی- اسرائیلی است، پستترین گام سیاسی خود را برداشت و با توافق با اسرائیل و پذیرش خلع سلاح حزبالله، خیانتی آشکار در حق مردم و قربانیان تجاوز اسرائیل مرتکب شد. موضوع زمانی جالب شد که مردم لبنان فهمیدند، یکی از بانیان اصلی این توافق و تفاهم خفتبار و ضد ملی، کسی نبود جز آنتوان صحناوی، بانکدار میلیاردر لبنانی که یهودی است و تمایل شدیدی به صهیونیسم و صهیونیستها دارد. در سفر اخیر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر کودککش رژیم صهیونیستی به آمریکا، محل استقرار این جلاد در هتل شخصی صحناوی بوده است و صحناوی در این سفر حسابی با نتانیاهو ارتباط گرمی گرفت. از سوی دیگر، صحناوی با یک صهیونیست آمریکایی به نام مورگان اورتگاس که از مقامات دولت ترامپ و از مسئولان سابق پرونده لبنان در کاخ سفید است، وارد رابطه نامشروع شده است.
افشاگری رسانه آمریکایی درباره صحناوی
وایات رید، خبرنگار پژوهشی وبسایت Grayzone آمریکا در بخشی از توییت اخیرش مینویسد: یکی از ثروتمندترین مردان لبنان (بخوانید دزدان آمریکایی- اسرائیلی ثروت لبنانیها) بهتازگی به عنوان نیروی اصلی و محرک پشت کمپینی لو رفته است که تلاش میکند لبنان را تسلیم خواستههای اسرائیل اشغالگر کند. نام او آنتوان صحناوی است و دوست دخترش، فرستاده ویژه سابق ترامپ در لبنان یعنی مورگان اورتگاس، علنا افتخار میکند که او از زمان تولد آموزش دیده تا حامی دولت اسرائیل (رژیم اشغالگر) باشد.
این خبرنگار همچنین در Grayzone با تیتر «با رسانهها و شبهنظامیانی آشنا شوید که بودجه آنها توسط مرد آیپک لبنان تامین میشود و بیروت را به آغوش اسرائیل میرانند» مینویسد: همزمان با ادامه اشغال مرگبار جنوب لبنان توسط اسرائیل، آنتوان صحناوی، بانکدار فوقالعاده ثروتمندی که به خیرخواه بشردوست تغییر چهره داده، شبکهای از فعالان تجاری و رسانهای و یک گروه از اراذل و اوباش فاشیست مسیحی را در بیروت و واشنگتن سازماندهی کرده است تا کارهای کثیف اسرائیل را انجام دهند. در اواخر ژوئیه، روزنامه لبنانی «لوریان تودی» فاش کرد که آنتوان صحناوی، وارث ثروتمند یک امپراتوری بانکی، نیروی محرک اصلی پشت تلاشهای اخیر برای سوق دادن کشور به سمت عادیسازی روابط با اسرائیل بوده است؛ آن هم در حالی که این رژیم آپارتاید همچنان صدها مایل مربع از جنوب لبنان را در اشغال خود دارد.
به گزارش لوریان، صحناوی اکنون فعالانه تلاش میکند تا با تامین مالی سخاوتمندانه رسانههای محلی از جمله «ایسی بیروت» به زبان فرانسوی، «دیس ایز بیروت» به زبان انگلیسی و «هنا لبنان» به زبان عربی افکار عمومی لبنان را هدایت کند. این گزارش همچنین بر اساس اخبار محلی تنظیم شده که نشان میدهد صحناوی مرموز، برای محافظت از امپراتوری بانکی و اعتبار خود، یک گروه شبهنظامی فاشیست مسیحی را به کار گرفته است. پس از انتشار تصاویری در اواخر ژوئیه که این سرمایهدار را در حال خوشوبش با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل و فراری بینالمللی، در یک مهمانی خصوصی در واشنگتن دیسی نشان میداد، عموی صحناوی علنا او را به عنوان آلت دست مطیع اسرائیل محکوم کرد.
در لبنان ارتباط علنی با اسرائیلیها طبق قانون مجازات دارد؛ با این وجود، صحناوی به عنوان مرد پشت پرده دولت لبنان ظاهر شده و پول و نیروی انسانی را به صحنه خطرناک عادیسازی روابط با اسرائیل در بیروت تزریق میکند. این بانکدار که تغییر دین داده مدتها پیش از حضور علنیاش به عنوان حامی صهیونیسم، در سراسر لبنان هم به خاطر ثروت هنگفت و هم به دلیل تمایلش به بازی در نقش شاهساز میان احزاب راستگرای متمایل به اقلیت مسیحی لبنان شناخته میشد. زمانی که اقتصاد لبنان در سال ۲۰۱۹ پس از مشخص شدن این واقعیت فروپاشید که طبقه بانکدار کشور عملا یک شرکت هرمی با حمایت دولت را اداره میکردند، صحناوی به عنوان چهره نخبگان بیاخلاق لبنانی ظاهر شد که موفق شده بودند با استفاده از روابط خود با بانک مرکزی لبنان، بیش از ۱۵ میلیارد دلار را از کشور خارج کنند. در حالی که شهروندان عادی لبنان از شعب بانکها دست خالی بازگردانده میشدند، مشخص شد که میلیاردها دلار از طریق بانک ریشلیو فرانسه متعلق به صحناوی به خارج از کشور منتقل شده است. از آن زمان، صحناوی وارد یک رابطه عاطفی با مورگان اورتگاس نماینده ویژه سابق دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در امور لبنان شده است.
مورگان اورتگاس کیست؟
اورتگاس که یک مسیحی اوانجلیک سابق و تازه گرویده به دین یهود است، صهیونیستی افراطی است که ایدئولوژی خود را حتی در انتخاب زیورآلاتش به رخ میکشد. در اواخر سال ۲۰۲۴، پس از آنکه وی توسط استیو ویتکاف برای خدمت به عنوان فرستاده ترامپ در لبنان انتخاب شد، به فرماندهان نظامی اسرائیل پیشنهاد کرد که به مراسم تشییع جنازه سیدحسن نصرالله، دبیرکل ترورشده حزبالله در سال ۲۰۲۴ در ورزشگاه اسپورتس سیتی بیروت حمله کنند. اسرائیل در نهایت تصمیم گرفت به جای حملهای که به کشته شدن هزاران غیرنظامی منجر میشد، یک پرواز ارعابانگیز بر فراز این مراسم انجام دهد.
در آوریل امسال در واشنگتن دیسی، در میان مذاکرات لبنان و اسرائیل، اورتگاس، صحناوی را در روز یادبود موزه هولوکاست معرفی کرد؛ جایی که نام صحناوی روی دیوار اهداکنندگان این نهاد حک شده بود. اورتگاس در اظهاراتی افشاگرانه، خانواده صحناوی را صهیونیستهای مسیحی متعهد ستود که او را آموزش دادهاند تا حامی دولت اسرائیل و مردم یهود باشد. او سپس نظر شخصی خود را مطرح کرد که آنچه آنتوان صحناوی امروز در راستای دوستی با اسرائیل انجام میدهد، از نظر فنی در لبنان غیرقانونی است. یکی از وکلای لبنانی که پس از دیدار صحناوی با نتانیاهو در واشنگتن در ژوئیه امسال، خواستار صدور حکم بازداشت برای او شده بود، بیان کرد که صحناوی اکنون به طور موثقی متهم به توطئه برای وادار کردن کشور به تسلیم در برابر خواستههای اسرائیل با استفاده از پولی است که از مردم لبنان و از بانکها به سرقت برده است.
آنچه واضح است، آن است که صحناوی نه یک دیپلمات، بلکه یک غارتگر مالی است که با پشتوانه ثروت نامشروع خود، تلاش میکند مفاصلی میان منافع اشغالگران صهیونیستی و تصمیمات منفعلانه دولت غربگرای لبنان ایجاد کند تا در نهایت، لایههای پنهان یک معامله کثیف را بستهبندی کند. صحناوی نقش یک صراف سیاسی را ایفا میکند؛ کسی که قیمت فروختن حاکمیت ملی را در بازار سیاه مذاکرات پشت پرده تعیین میکند. او مظهر همان طبقه از بازاریابان قدرت است که در سایهسار بحرانهای ملی، برای رژیمهای متجاوز، نقش مترجم تسلیم و واسطه ننگآور امتیازدهی را ایفا میکنند.
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