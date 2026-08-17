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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۶

«با تو در عهدیم تا صبح ظهور»؛ شعار بزرگداشت اربعین آقای شهید ایران

«با تو در عهدیم تا صبح ظهور»؛ شعار بزرگداشت اربعین آقای شهید ایران

همزمان با چهلمین روز تشییع پیکر مطهر آقای شهید ایران و خانواده ایشان، مراسم‌های بزرگداشت سراسر کشور با شعار «با تو در عهدیم تا صبح ظهور» برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن چهلمین روز تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای و اعضای خانواده ایشان، شعار «با تو در عهدیم تا صبح ظهور» به‌عنوان شعار ویژه مراسم‌های بزرگداشت چهلم «آقای شهید ایران» در سراسر کشور انتخاب شد.

این شعار با توجه به تقارن ایام برگزاری مراسم‌های چهلم با سالروز شهادت حضرت امام حسن عسکری(ع) و آغاز امامت حضرت حجت بن الحسن المهدی(عج)، برای مجموعه ویژه‌برنامه‌هایی که در تهران، قم، مشهد مقدس و دیگر نقاط کشور برگزار خواهد شد، در نظر گرفته شده است.

بر اساس اطلاعیه دفتر رهبر انقلاب اسلامی، مراسم‌های بزرگداشت چهلم آقای شهید ایران از سوی حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در سه شهر تهران، قم و مشهد برگزار می‌شود.

مراسم تهران، سه‌شنبه ۲۷ مرداد از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در شبستان مصلای امام خمینی(ره)، مراسم قم چهارشنبه ۲۸ مرداد پس از نماز مغرب و عشاء در حرم حضرت فاطمه معصومه(س) و مراسم مشهد مقدس پنجشنبه ۲۹ مرداد، همزمان با شب شهادت امام حسن عسکری(ع)، پس از نماز مغرب و عشاء در حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد.

شایان ذکر است، علاوه بر مراسم‌های فوق، برنامه‌های متعددی در اماکن مقدسه و میادین شهرهای مختلف کشور و همچنین تعدادی از شهرهای سایر کشورها برگزار می‌شود.

شعار«با تو در عهدیم تاصبح ظهور»برای مراسم‌های چهلم رهبر شهید انتخاب شد

کد مطلب 6919154
رامین عبداله شاهی

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