به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد محمدیسعید پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مدارس قم از مهمترین اولویتهای آموزش و پرورش در آستانه سال تحصیلی جدید است و برنامهریزیها بر این اساس انجام شده که فرآیند تعلیم و تربیت از نخستین روز مهرماه بدون وقفه و با حضور معلم در تمامی کلاسهای درس آغاز شود.
وی افزود: ساماندهی نیروی انسانی مدارس در قم با جدیت در حال پیگیری است و تلاش میشود پیش از بازگشایی مدارس، تمامی کمبودهای احتمالی شناسایی و برطرف شود تا دانشآموزان قمی از همان روز نخست سال تحصیلی در کلاس درس خود حاضر شوند و معلم داشته باشند.
مدیرکل آموزش و پرورش قم ادامه داد: ظرفیتها و امکانات آموزش و پرورش برای شناسایی نیازهای نیروی انسانی و رفع کمبودهای احتمالی به کار گرفته شده است و وضعیت مدارس تا رسیدن به شرایط مطلوب، به صورت مستمر مورد بررسی و پایش قرار خواهد گرفت.
محمدیسعید با تأکید بر اینکه در آغاز سال تحصیلی کمبود نیروی انسانی نخواهیم داشت، بیان کرد: روند ساماندهی تنها به روزهای پایانی شهریورماه محدود نمیشود و تا زمان آغاز مهرماه با جدیت ادامه خواهد داشت تا همه کلاسهای درس از نظر نیروی انسانی در وضعیت مناسب قرار گیرند.
رصد نیروی انسانی مدارس ادامه مییابد
وی گفت: نواحی و مناطق آموزش و پرورش موظف هستند وضعیت نیروی انسانی مدارس را با دقت و به صورت مستمر رصد کنند و هرگونه کمبود یا عدم توازن در توزیع نیرو را در سریعترین زمان ممکن شناسایی و برای رفع آن اقدام کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش قم افزود: بررسی مستمر وضعیت نیروی انسانی مدارس این امکان را فراهم میکند که نیازهای احتمالی پیش از آغاز سال تحصیلی شناسایی شود و برای تأمین آن، تصمیمگیری و اقدام لازم در زمان مناسب صورت گیرد.
وی ادامه داد: یکی از محورهای اصلی برنامهریزی آموزش و پرورش در این دوره، جلوگیری از ایجاد وقفه در روند آموزشی مدارس است و برای تحقق این هدف باید وضعیت نیروی انسانی تمامی واحدهای آموزشی به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.
محمدیسعید خاطرنشان کرد: اتاق وضعیت ساماندهی نیروی انسانی نیز با هدف رصد مستمر روند اجرای مصوبات و بررسی روزانه وضعیت مدارس فعال است و این سازوکار میتواند زمینه تصمیمگیری به موقع برای تأمین نیروهای مورد نیاز را فراهم کند.
اتاق وضعیت کمبود نیرو را پایش میکند
وی گفت: اتاق وضعیت ساماندهی نیروی انسانی با بررسی مستمر شرایط مدارس، اطلاعات مربوط به نیازهای نیروی انسانی را رصد میکند تا در صورت مشاهده کمبود، اقدامات لازم برای تأمین نیرو با سرعت بیشتری انجام شود.
مدیرکل آموزش و پرورش قم افزود: هدف از این پایش مستمر آن است که هیچ کلاسی در روزهای ابتدایی مهرماه با مشکل کمبود معلم مواجه نشود و فرآیند آموزشی مدارس از همان نخستین روز طبق برنامه دنبال شود.
وی با اشاره به اهمیت آغاز منظم سال تحصیلی بیان کرد: برنامهریزی برای تأمین نیروی انسانی نباید صرفاً به روزهای پایانی شهریورماه موکول شود بلکه این روند باید تا زمان بازگشایی مدارس ادامه داشته باشد و همه ظرفیتهای موجود برای پوشش کامل کلاسهای درس مورد استفاده قرار گیرد.
محمدیسعید تأکید کرد: نواحی و مناطق آموزش و پرورش باید تا زمان رسیدن به وضعیت مطلوب، شرایط نیروی انسانی مدارس را به طور مستمر بررسی کنند و در صورت شناسایی هرگونه نیاز یا عدم توازن، اقدامات اصلاحی را بدون تأخیر انجام دهند.
همه کلاسها معلم خواهند داشت
وی اظهار کرد: هدف نهایی برنامه ساماندهی نیروی انسانی این است که دانشآموزان در نخستین روز سال تحصیلی وارد کلاس درس شوند و معلم خود را در کلاس ببینند و برای تحقق این هدف، رفع تمامی کمبودهای احتمالی تا پیش از بازگشایی مدارس دنبال خواهد شد.
مدیرکل آموزش و پرورش قم افزود: مجموعه آموزش و پرورش تلاش میکند با استفاده از ظرفیتهای موجود، شرایط لازم برای آغاز منظم سال تحصیلی را فراهم کند و اجازه ندهد کمبود نیروی انسانی در روزهای ابتدایی مهرماه به روند آموزش دانشآموزان آسیب بزند.
وی ادامه داد: پایش وضعیت مدارس و ساماندهی نیروها تا رسیدن به شرایط مطلوب ادامه دارد و برنامهریزی انجامشده بر این اساس است که سال تحصیلی جدید در استان قم بدون کلاس فاقد معلم آغاز شود.
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