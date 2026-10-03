معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر ، اظهار داشت: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی پنج روز آینده در سطح استان آسمان قسمتی تا نیمه‌ابری همراه با افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود. در پاره‌ای از نقاط استان رگبار باران و رعدوبرق، وزش باد به نسبت شدید تا شدید، احتمال خیزش گرد و خاک در مناطق مستعد و در برخی ساعات غبار رقیق مورد انتظار است.

وی افزود: شدت ناپایداری‌ها برای روز جمعه در منطقه کوهرنگ و بخش‌هایی از شهرستان‌های اردل، فارسان، شهرکرد و بن بیشتر خواهد بود. همچنین در سه روز آینده دمای هوا روند کاهش نسبی دارد و در این خصوص هشدارهای زرد هواشناسی شماره ۳۳ و هشدار نارنجی شماره ۱۱ صادر شده است.

نوروزی با اشاره به ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی و شهروندان تأکید کرد: با توجه به احتمال وقوع رگبارهای محلی و وزش باد شدید، شهروندان به‌ویژه در مناطق کوهستانی و مستعد از توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و دستگاه‌های امدادی و خدماتی نیز در حالت آماده‌باش قرار گیرند.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری در پایان خاطرنشان کرد: کاهش نسبی دما در روزهای آینده می‌تواند شرایط مساعدتری برای فعالیت‌های کشاورزی در برخی مناطق فراهم کند، اما کشاورزان و باغداران باید نسبت به محافظت از محصولات حساس در برابر باد شدید و بارش‌های ناگهانی اقدامات لازم را انجام دهند.