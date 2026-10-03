به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیریت امور روابط‌عمومی بانک تجارت، اخلاقی با اشاره به نقش استراتژیک دانشگاه‌ها در تربیت نیروی متخصص، بر لزوم ایجاد بسترهای عملی برای دانشجویان و پژوهشگران تاکید کرد و گفت: بانک تجارت همواره آماده است تا از پروژه‌های علمی برتر و طرح‌های نوآورانه دانشگاهی در مسیر توسعه اقتصادی کشور حمایت کند.

وی به ابزارهای متنوع مالی بانک تجارت به‌منظور تسهیل امور بانکی اشاره کرد و افزود: باتوجه به محدودیت‌های تزریق نقدینگی، همواره ابزارهای مالی این بانک پاسخگوی نیازهای مشتریان بوده و تسهیل در امور مالی و بانکی را به‌ارمغان آورده است.

مدیرعامل بانک تجارت بر ضرورت برگزاری کارگاه‌های آموزشی مشترک و تبادل دانش تخصصی میان کارشناسان ارشد بانکی و اساتید دانشگاه تاکید کرد و افزود: ایجاد پل ارتباطی میان تئوری‌های دانشگاهی و عملکردهای اجرایی در صنعت بانکداری، می‌تواند منجر به ارتقای سطح کیفی خدمات بانکی و افزایش بهره‌وری در نظام مالی شود.

رنجبر رییس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به‌ظرفیت‌های بالقوه دانشگاه در حوزه تحقیق و توسعه و ابراز خرسندی از نگاه علمی و پویای بانک تجارت بر اهمیت همکاری‌های ساختاری میان این دو نهاد تاکید کرد و خواستار حمایت بیش از پیش بانک تجارت از برنامه‌های اجتماعی و علمی دانشگاه شد.

افتتاح شعبه بانک تجارت در دانشگاه آزاد اسلامی

همچنین در راستای تسهیل خدمات بانکی به اعضای هیات‌علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، باجه فعال مستقر در این محل، با تلاش همکاران بانک تجارت به شعبه دانشگاه آزاد کد ۳۸۰۰ تغییر ساختار داد و این شعبه به‌منظور ارائه خدمات گسترده‌تر، به‌صورت رسمی افتتاح شد.