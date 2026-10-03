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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۲

تقویت همکاری‌های علمی و بانکی میان بانک تجارت و دانشگاه آزاد اسلامی

تقویت همکاری‌های علمی و بانکی میان بانک تجارت و دانشگاه آزاد اسلامی

مدیرعامل بانک تجارت در راستای گسترش همکاری‌های مشترک میان بانک، دانشگاه و توسعه دانش مدیریت مالی و حمایت از نوآوری‌های حوزه فین‌تک با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیریت امور روابط‌عمومی بانک تجارت، اخلاقی با اشاره به نقش استراتژیک دانشگاه‌ها در تربیت نیروی متخصص، بر لزوم ایجاد بسترهای عملی برای دانشجویان و پژوهشگران تاکید کرد و گفت: بانک تجارت همواره آماده است تا از پروژه‌های علمی برتر و طرح‌های نوآورانه دانشگاهی در مسیر توسعه اقتصادی کشور حمایت کند.

وی به ابزارهای متنوع مالی بانک تجارت به‌منظور تسهیل امور بانکی اشاره کرد و افزود: باتوجه به محدودیت‌های تزریق نقدینگی، همواره ابزارهای مالی این بانک پاسخگوی نیازهای مشتریان بوده و تسهیل در امور مالی و بانکی را به‌ارمغان آورده است.

مدیرعامل بانک تجارت بر ضرورت برگزاری کارگاه‌های آموزشی مشترک و تبادل دانش تخصصی میان کارشناسان ارشد بانکی و اساتید دانشگاه تاکید کرد و افزود: ایجاد پل ارتباطی میان تئوری‌های دانشگاهی و عملکردهای اجرایی در صنعت بانکداری، می‌تواند منجر به ارتقای سطح کیفی خدمات بانکی و افزایش بهره‌وری در نظام مالی شود.

رنجبر رییس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به‌ظرفیت‌های بالقوه دانشگاه در حوزه تحقیق و توسعه و ابراز خرسندی از نگاه علمی و پویای بانک تجارت بر اهمیت همکاری‌های ساختاری میان این دو نهاد تاکید کرد و خواستار حمایت بیش از پیش بانک تجارت از برنامه‌های اجتماعی و علمی دانشگاه شد.

افتتاح شعبه بانک تجارت در دانشگاه آزاد اسلامی

همچنین در راستای تسهیل خدمات بانکی به اعضای هیات‌علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، باجه فعال مستقر در این محل، با تلاش همکاران بانک تجارت به شعبه دانشگاه آزاد کد ۳۸۰۰ تغییر ساختار داد و این شعبه به‌منظور ارائه خدمات گسترده‌تر، به‌صورت رسمی افتتاح شد.

کد مطلب 6966106

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