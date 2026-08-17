محجوب: حمایت از اجتماعات مذهبی در رشت تداوم دارد

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر محجوب بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: با فرا رسیدن ماه ربیع الاول طرح بنرها و المانهای تبلیغاتی در معابر، میادین و بلوارهای اصلی شهر رشت تغییر یافت و فضای شهری با رنگ و بوی معنوی این ایام همراه شد.

مدیرعامل سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری رشت افزود: به منظور گرامیداشت این ایام خجسته و ایجاد شور و نشاط معنوی در سطح شهر، طرح بنرهای سطح شهر با پیام های تبریک و محتوای مذهبی به روزرسانی شده است.

وی با تأکید بر رویکرد حمایتی شهرداری از اجتماعات فرهنگی و مذهبی، تصریح کرد: مجموعه شهرداری رشت همواره خود را در کنار مردم و برگزارکنندگان مراسم های دینی می داند و این حمایت همه جانبه از برپایی باشکوه اجتماعات و مراسم های مذهبی تداوم خواهد داشت.

محجوب با اشاره به اینکه این همراهی تا زمانی که نیاز باشد، ادامه خواهد یافت، افزود: شهرداری رشت در مناسبت های مختلف مذهبی، با هماهنگی دستگاه های اجرایی و نهادهای متولی، امکانات و زیرساخت های مورد نیاز از جمله خدمات لجستیکی، پشتیبانی و فضاسازی شهری را برای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم ها فراهم می کند.

وی در پایان با قدردانی از همراهی شهروندان و همکاری نهادهای مرتبط، تصریح کرد: امیدواریم با همدلی و مشارکت عمومی، شاهد برگزاری باشکوه برنامه های مذهبی و تداوم نشاط معنوی در شهر رشت باشیم و در این مسیر، شهرداری هرگونه حمایت لازم را ارائه خواهد داد.