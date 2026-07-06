  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۳۵

ریابکوف: سفر ویتکاف و کوشنر به روسیه در دستور کار است

ریابکوف: سفر ویتکاف و کوشنر به روسیه در دستور کار است

معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد: سفر ویتکاف و کوشنر (فرستادگان کاخ سفید) به روسیه همچنان در دستور کار است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد: احتمال گفتگوی تلفنی جدید میان پوتین و ترامپ در آینده نزدیک منتفی نیست؛ گفتگوها در بالاترین سطح ادامه خواهد یافت.

معاون وزیر خارجه روسیه در این خصوص ادامه داد: موضع آمریکا در قبال اوکراین در پایان نشست ناتو در آنکارا را زیر نظر خواهیم داشت. سفر ویتکاف و کوشنر (فرستادگان کاخ سفید) به روسیه همچنان در دستور کار است.

سرگئی ریابکوف اضافه کرد: آمریکا در حال حاضر از روند حل‌ و فصل بحران اوکراین فاصله گرفته است. مخالفان حل و فصل مناقشه اوکراین در تلاشند تا از موضع کنونی آمریکا در قبال حل این مناقشه سوء استفاده کنند.

کد مطلب 6881011

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها