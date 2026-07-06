ریابکوف: سفر ویتکاف و کوشنر به روسیه در دستور کار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد: احتمال گفتگوی تلفنی جدید میان پوتین و ترامپ در آینده نزدیک منتفی نیست؛ گفتگوها در بالاترین سطح ادامه خواهد یافت.

معاون وزیر خارجه روسیه در این خصوص ادامه داد: موضع آمریکا در قبال اوکراین در پایان نشست ناتو در آنکارا را زیر نظر خواهیم داشت. سفر ویتکاف و کوشنر (فرستادگان کاخ سفید) به روسیه همچنان در دستور کار است.

سرگئی ریابکوف اضافه کرد: آمریکا در حال حاضر از روند حل‌ و فصل بحران اوکراین فاصله گرفته است. مخالفان حل و فصل مناقشه اوکراین در تلاشند تا از موضع کنونی آمریکا در قبال حل این مناقشه سوء استفاده کنند.