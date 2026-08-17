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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۱۷

فرجی: خروجی پژوهش‌ها باید وارد چرخه تصمیم‌گیری مدیران شود

فرجی: خروجی پژوهش‌ها باید وارد چرخه تصمیم‌گیری مدیران شود

بجنورد- معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار خراسان شمالی بر ضرورت کاربردی شدن پژوهش‌ها تأکید کرد و گفت: نتایج طرح‌های پژوهشی باید در تصمیم‌گیری و حل مسائل استان مورد استفاده قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار حسین فرجی عصر دوشنبه در دومین جلسه کارگروه آموزش، پژوهش و فناوری استان که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی اظهار کرد: ۳۷ طرح پژوهشی از سوی دستگاه‌های اجرایی خراسان شمالی دریافت شده که از میان آنها، ۱۰ طرح باید با توجه به اولویت‌ها در دستور کار قرار گرفته، تصویب و برای اجرا به دستگاه‌های مربوط ابلاغ شود.

وی با اشاره به کاهش سقف اعتبارات پژوهشی استان در سال جاری افزود: منابع موجود باید با دقت و بر اساس اولویت‌های واقعی استان هزینه شود.

وی بر ضرورت بازنگری در اولویت‌های پژوهشی استان تأکید کرد و گفت: اولویت‌های پژوهشی باید با نگاه به اسناد بالادستی و بر مبنای نظام مسائل استان دوباره مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد تا اعتبارات محدود پژوهشی به موضوعاتی اختصاص یابد که بیشترین اثرگذاری را در حل مشکلات استان دارند.

فرجی تصریح کرد: پژوهش زمانی ارزشمند است که بتواند به حل مسائل واقعی استان کمک کند و نتایج آن قابلیت اجرایی داشته باشد؛ بنابراین خروجی پژوهش‌ها باید وارد چرخه تصمیم‌گیری مدیران شود و نتایج حاصل از آنها نیز به‌صورت مناسب اطلاع‌رسانی شود.

وی همچنین بر ضرورت بررسی نتایج طرح‌های پژوهشی انجام‌شده در سال‌های گذشته تأکید کرد و گفت: در خصوص پژوهش‌هایی که پیش از این انجام شده است باید مشخص شود چه اتفاقی برای نتایج و پیشنهادهای ارائه‌شده افتاده و آیا این نتایج در فرآیند اجرایی و تصمیم‌گیری دستگاه‌ها مورد استفاده قرار گرفته است یا خیر.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار خراسان شمالی بیان کرد: هدف از اختصاص اعتبارات پژوهشی، صرف انجام مطالعه و تولید گزارش نیست، بلکه باید از ظرفیت پژوهش برای شناخت دقیق مسائل، ارائه راهکارهای کاربردی و کمک به تصمیم‌گیری‌های مؤثر در مسیر توسعه استان استفاده شود.

کد مطلب 6919541

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