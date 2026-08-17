به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، در حالی که ذخایر جهانی نفت به دلیل تجاوز غیرقانونی آمریکایی- صهیونیستی به خاک ایران و ناامن کردن منطقه تحت فشار قرار گرفته است، وزارت انرژی آمریکا در بیانیه ای اذعان کرد که ذخایر راهبردی نفت این کشور در پایان هفته گذشته (به وقت محلی) به ۲۹۳.۴ میلیون بشکه کاهش یافته است.

بر اساس اعلام وزارت انرژی آمریکا، این میزان از ذخایر راهبردی نفت این کشور پایین‌ ترین سطح از دسامبر ۱۹۸۲ محسوب می‌شود.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در اقدامی صرفا رسانه ای و عوام فریبانه در ماه مارس دستور آزادسازی ۱۷۲ میلیون بشکه نفت را صادر کرد؛ این اقدام پس از آن صورت گرفت که تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به ایران موجب ناامن شده تنگه راهبردی هرمز شد و بزرگ ترین اختلال در عرضه نفت خام در تاریخ را رقم زد.