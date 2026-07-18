تکمیل سد سجادرود به سه هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر داوودیان ظهر شنبه در نشست بررسی طرحهای توسعه منابع آب استان با اشاره به آخرین وضعیت اجرای سد سجادرود اظهار کرد: این پروژه یکی از مطالبات مهم مردم و کشاورزان منطقه به شمار میرود و امسال برای آغاز عملیات اجرایی آن ۸۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.
وی افزود: سد سجادرود پس از دریافت ردیف اجرایی، اکنون در مرحله انتخاب پیمانکار قرار دارد و برآوردها نشان میدهد برای تکمیل آن با نرخهای فعلی حدود سه هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران با تأکید بر ضرورت توسعه منابع تأمین آب آشامیدنی، تصریح کرد: برای پاسخگویی به نیازهای آینده، بهویژه در افق ۱۴۲۵، باید منابع جدید تأمین آب از جمله منابع سطحی تقویت شود و احداث سدهای جدید با رعایت ملاحظات زیستمحیطی از راهکارهای اساسی در این زمینه است.
داوودیان همچنین از کشاورزان خواست با توجه به شرایط منابع آبی استان، ممنوعیت کشت دوم برنج را بهطور جدی رعایت کنند تا از بروز تنش آبی در ماههای پیشرو جلوگیری شود.
سد لاستیکی بابلسر آب ۱۵۰۰ هکتار از مزارع را تامین میکند
در ادامه این نشست، محمدطاهر بابازاده معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقهای مازندران از پایان عملیات اجرایی تکمیلی سد لاستیکی پازوار بابلسر خبر داد و گفت: این پروژه با صرف ۴۵۰ میلیارد ریال اعتبار تکمیل شده و با ظرفیت تنظیم سالانه دو میلیون مترمکعب آب، امکان تأمین آب مورد نیاز یکهزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی را فراهم میکند.
وی افزود: با تکمیل ایستگاه پمپاژ، خط انتقال و ساختمان بهرهبرداری، سد لاستیکی پازوار تا پیش از پایان تابستان امسال بهطور رسمی افتتاح خواهد شد. بابازاده همچنین از انجام مطالعات برای احداث شش سد لاستیکی دیگر در نقاط مختلف مازندران خبر داد.
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