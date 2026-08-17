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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۳

وقوع سیلاب در روستای گزانه تلو دامنه دماوند

وقوع سیلاب در روستای گزانه تلو دامنه دماوند

آمل - نخستین سیلاب تلو در محدوده قله دماوند و روستای گزانه در شهرستان آمل شامگاه دوشنبه به جریان افتاد و موجب شکل‌گیری روان‌آب و سیلاب در مسیرهای پایین‌دست شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش‌های محلی، نخستین سیلاب تلو در محدوده قله دماوند و روستای گزانه در شهرستان آمل شامگاه دوشنبه به جریان افتاد.

با شکل‌گیری جریان سیلابی در محدوده تلو، ضرورت رعایت نکات ایمنی و پرهیز از نزدیک شدن به مسیر رودخانه و حریم آبراهه‌ها بیش از پیش مورد تأکید قرار گرفته است.

سیلاب‌های ناشی از بارش و ذوب برف و یخچال‌های ارتفاعات دماوند می‌توانند با سرعت بالا در مسیرهای پایین‌دست حرکت کنند و از این رو، توقف در حریم رودخانه‌ها یا حضور برای تماشای جریان آب خطرآفرین است.

مدیریت بحران استانداری مازندران از شهروندان و گردشگران حاضر در منطقه خواسته است از توقف و تجمع در مسیر سیلاب، نزدیک شدن به رودخانه و تلاش برای عبور از جریان آب خودداری کنند و در صورت مشاهده افزایش حجم آب، بلافاصله به نقاط امن منتقل شوند.

روستای گزانه از مناطق واقع در مسیرهای کوهستانی دامنه دماوند است و وقوع سیلاب در این محدوده، اهمیت توجه به هشدارهای ایمنی و اطلاعیه‌های دستگاه‌های مسئول را دوچندان می‌کند.

کد مطلب 6919661

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