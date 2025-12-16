  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۰۶

سقوط کودکان به داخل سیلاب در روستای کروئیه بخش رویدر

بندرخمیر- در پی بارش‌های اخیر و طغیان سیلاب، دو کودک در روستای کروئیه بخش رویدر به داخل سیلاب سقوط کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، طیب درسار، دهیار روستای کروئیه، اظهار کرد: عصر امروز دو دختر ۵ و ۹ ساله که به همراه خانواده برای تماشای سیلاب به حاشیه رودخانه در روستای کروئیه رفته بودند، به دلیل لغزندگی مسیر، دچار حادثه شده و به داخل سیلاب سقوط کردند.

وی افزود: با تلاش و فداکاری پدر و مادر، کودک ۵ ساله از داخل آب نجات پیدا کرد، اما متأسفانه دختر ۹ ساله توسط جریان شدید آب با خود برده شد.

دهیار روستای کروئیه با اشاره به ادامه عملیات جست‌وجو گفت: در حال حاضر نیروهای محلی و امدادی در محل حضور دارند و تلاش‌ها برای پیدا کردن این کودک ادامه دارد.

در پایان، وی از شهروندان خواست با توجه به خطرات ناشی از سیلاب، از نزدیک شدن به حریم رودخانه‌ها جداً خودداری کنند.

