سقوط کودکان به داخل سیلاب در روستای کروئیه بخش رویدر

به گزارش خبرگزاری مهر، طیب درسار، دهیار روستای کروئیه، اظهار کرد: عصر امروز دو دختر ۵ و ۹ ساله که به همراه خانواده برای تماشای سیلاب به حاشیه رودخانه در روستای کروئیه رفته بودند، به دلیل لغزندگی مسیر، دچار حادثه شده و به داخل سیلاب سقوط کردند.
وی افزود: با تلاش و فداکاری پدر و مادر، کودک ۵ ساله از داخل آب نجات پیدا کرد، اما متأسفانه دختر ۹ ساله توسط جریان شدید آب با خود برده شد.
دهیار روستای کروئیه با اشاره به ادامه عملیات جستوجو گفت: در حال حاضر نیروهای محلی و امدادی در محل حضور دارند و تلاشها برای پیدا کردن این کودک ادامه دارد.
در پایان، وی از شهروندان خواست با توجه به خطرات ناشی از سیلاب، از نزدیک شدن به حریم رودخانهها جداً خودداری کنند.
نظر شما