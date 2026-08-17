دستگیری ۳۰ تبعه بیگانه فاقد مجوز در شاهرود؛ ۲ خودرو توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی شامگاه دوشنبه در انجام یک ماموریت پلیسی اظهار کرد: مأموران انتظامی یکی از ایستگاه‌های بازرسی شهرستان به دو دستگاه خودروی پژو مشکوک شدند.

وی با بیان اینکه برای بررسی بیشتر این خودروها متوقف شدند، ادامه داد: در بازرسی از این خودروها ۳۰ تبعه بیگانه فاقد مجوز قانونی شناسایی شدند.

فرمانده انتظامی شاهرود با اشاره به اینکه این افراد به صورت مخفیانه جابه‌جا می‌شدند، توضیح داد: همگی این افراد دستگیر شدند.

شائینی با اشاره به توقیف دو خودرو، یادآور شد: رانندگان خودروهای متخلف پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی تأکید کرد: پلیس با هرگونه جابه‌جایی غیرقانونی اتباع فاقد مجوز با جدیت برخورد خواهد کرد.