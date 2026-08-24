به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی، صبح دوشنبه در دیدار با مدیرکل و کارکنان ادارهکل اوقاف و امور خیریه استان، ضمن گرامیداشت هفته وقف، اظهار کرد: وقف یکی از ظرفیتهای ارزشمند جامعه برای کمک به مردم و کاهش مشکلات اجتماعی است و باید از این سرمایه در مسیر رفع نیازهای واقعی جامعه استفاده کرد.
وی با قدردانی از تلاشهای واقفان، خیران و مجموعه اوقاف استان افزود: اوقاف و امور خیریه کردستان در حوزههای مختلف فرهنگی، اجتماعی، قرآنی و خدماتی فعالیتهای قابل توجهی داشته و این مجموعه میتواند نقش مؤثرتری در پاسخگویی به نیازهای مردم ایفا کند.
نماینده ولیفقیه در کردستان با اشاره به عملکرد اوقاف در شرایط بحرانی گفت: حضور این مجموعه در مناسبتها و شرایط دشوار قابل توجه بوده و در جریان جنگ نیز خدمات و اقدامات اوقاف در استان قابل تقدیر بود.
پورذهبی همچنین از حمایتهای اوقاف از ماموستایان استان قدردانی کرد و ادامه داد: توجه به ماموستایان بهویژه در شرایط سخت و آسیبهای اخیر، اقدامی ارزشمند است و لازم است این حمایتها استمرار داشته باشد.
اوقاف باید در حوزه قرآن نقش پررنگتری داشته باشد
وی با تأکید بر ظرفیتهای قرآنی اوقاف کردستان اظهار کرد: این مجموعه از ظرفیتهای بسیار خوبی در حوزه قرآن برخوردار است و دارالقرآن اوقاف نیز زیرساخت ارزشمندی برای توسعه فعالیتهای قرآنی به شمار میرود.
نماینده ولیفقیه در کردستان افزود: برای فعالیتهای قرآنی باید هدفگذاری مشخصی صورت گیرد و برنامهها به سمت تربیت قاریان و حافظان قرآن هدایت شود.
وی خاطرنشان کرد: اوقاف از دیرباز در حوزه فعالیتهای قرآنی جایگاه مهمی داشته و انتظار میرود با برنامهریزی منسجم، این ظرفیت بیش از گذشته در استان فعال شود.
تأکید بر تقویت فعالیتهای فرهنگی بقاع متبرکه
پورذهبی در ادامه با اشاره به فعالیتهای عمرانی و فرهنگی امامزاده هاجر خاتون(س) سنندج گفت: در بازدیدهای انجام شده از این بقعه متبرکه، نظم و سامان مناسبی مشاهده شده و اقدامات عمرانی و برنامههای فرهنگی انجام شده در سالهای اخیر قابل تقدیر است.
وی همچنین به وضعیت امامزاده پیرعمر سنندج اشاره کرد و افزود: برای مدرسه علوم دینی این مجموعه هزینههای قابل توجهی انجام شده بود، اما متأسفانه در جریان جنگ این مجموعه به طور کامل آسیب دید و اکنون بازسازی و احیای آن نیازمند توجه و حمایت جدی است.
نماینده ولیفقیه در کردستان خواستار برنامهریزی برای بازسازی این مجموعه شد و اظهار کرد: ظرفیتهای موجود در بقاع متبرکه علاوه بر جنبه زیارتی، میتواند در حوزههای فرهنگی و اجتماعی نیز مورد استفاده قرار گیرد.
ظرفیت خیران برای حمایت از آسیبدیدگان فعال شود
پورذهبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیتهای خیریه اوقاف در حاشیه شهرها و مناطق کمبرخوردار بیان کرد: اقدامات انجام شده در این حوزه ابتکار خوبی بوده و تجربه نشان داده است که فعال کردن ظرفیت خیران میتواند آثار اجتماعی قابل توجهی داشته باشد.
وی ادامه داد: بخشی از خانوادههایی که در جریان جنگ خانه و امکانات زندگی خود را از دست دادهاند، همچنان نیازمند حمایت هستند و باید از ظرفیت خیران و موقوفات برای کمک به این افراد استفاده کرد.
نماینده ولیفقیه در کردستان با تأکید بر ضرورت توجه به مناطق محروم و روستاهای استان گفت: در برخی مناطق روستایی و کمبرخوردار مشکلات جدی وجود دارد و هدایت کمکهای خیرخواهانه به این مناطق میتواند بخشی از نیازهای مردم را برطرف کند.
وی تصریح کرد: اوقاف میتواند با شناسایی دقیق نیازهای مناطق محروم، ظرفیت واقفان و خیران را به سمت طرحهایی هدایت کند که بیشترین اثر را در زندگی مردم داشته باشد.
پورذهبی در پایان ضمن تبریک هفته وقف، از واقفان، خیران، متولیان موقوفات و کارکنان اوقاف کردستان قدردانی کرد و گفت: حفظ و احیای فرهنگ وقف و استفاده هدفمند از موقوفات باید با جدیت دنبال شود تا این ظرفیت ارزشمند بیش از گذشته در خدمت مردم و حل مسائل جامعه قرار گیرد.
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