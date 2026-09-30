شماره چهارم دوماهنامه فیل منتشر شد

به گزارش روابط عمومی فیدیبو، شماره چهارم دوماهنامه فرهنگی و ادبی «فیل» با مدیرمسئولی حسین سبحانی و سردبیری کتایون سنگستانی با پرونده ویژه «برای زندگی» (ویژه مرداد و شهریور ۱۴۰۵) توسط پلتفرم فیدیبو منتشر شد؛ شماره‌ای که نه در معنای ارائه توصیه‌هایی برای بهتر زیستن بلکه با نگاهی عمیق به شرایط دشوار به این پرسش بنیادین می‌پردازد که در روزهایی که بخش بزرگی از زندگی صرف دوام آوردن می‌شود، چه چیزی هنوز باقی می‌ماند که بتوان نام زندگی بر آن گذاشت.

پرونده ویژه این شماره از جایی آغاز می‌شود که زندگی با فقدان، جنگ، بیماری، ناامیدی و بحران‌هایی روبه‌رو شده که نمی‌توان آن‌ها را تنها با جملاتی درباره امید و تاب‌آوری تسکین داد، از همین‌رو مطالب این شماره از مسیرهای گوناگون به دنبال کشف فاصله میان «زنده ماندن» و «زندگی کردن» هستند؛ از نگاه خیام، سعدی و حافظ به زیستن تا روایت جوان دیدیون از بحرانی‌ترین دوره‌های زندگی‌اش، مواجهه با بیماری و مرگ و بازماندن پس از یک فاجعه، تا دلخوشی‌های کوچکی که دوباره به روزمرگی‌ها معنا می‌بخشند.

در شماره چهارم دوماهنامه «فیل» آثاری از حسین سبحانی، کتایون سنگستانی، مهام میقانی، فاطمه فاطمی، جوان دیدیون، تکتم میرباقری، امیرعلی نبویان، بهار نوروزپور، محمد کفیلی، مصطفی میرنوری، محمدرضا فرزاد، شادی قدیریان، فاطمه خوشنویس، شاهد حلاج، غزال محسن‌پور، رامین سپاسی، رعنا نوری، سارا نسیمی‌خواه، فاطمه کاری، پروانه فرازمند، عطیه قائمی، غزال غزنوی، کاوه اویسی، نسترن کچچیان و مینا چاوشی منتشر شده است.

در ستون «زاویه دید»، حسین سبحانی در مطلبی با عنوان «سه شاعر بزرگ، چگونه زندگی کردن را به ما یاد می‌دهند؟» به سراغ خیام، سعدی و حافظ رفته و سه منظر گوناگون از معنای زیستن شامل زندگی در لحظه، هنر معاشرت و آزادی درونی را بررسی کرده است. همچنین در همین ستون، جستار مشهور «آلبوم سفید» اثر جوان دیدیون با ترجمه فاطمه فاطمی به چشم می‌خورد که روایتی است شخصی از دوره‌ای آشفته در زندگی این نویسنده و فضای اجتماعی آمریکا در اواخر دهه شصت میلادی.

ستون «چنین و چنان» به روایت‌های شخصی اختصاص دارد؛ در این بخش، مهام میقانی در «انت عمری» از تجربه روزهای بیماری پدرش نوشته و تکتم میرباقری به مفهوم بیهودگی، تنبلی و شادی‌های بی‌دلیل پرداخته است. همچنین در این ستون، امیرعلی نبویان از دلخوشی‌ها، بهار نوروزپور از آغاز زندگی تازه‌اش در انزلی، و روایتی از تسوتومو یاماگوچی ــ مردی که از هر دو بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی جان سالم به در برد ــ پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.

در ستون «رو به رو»، سه گفت وگوی محوری درباره تاب‌آوری، رنج و ادامه دادن آمده است؛ کتایون سنگستانی با محمدرضا فرزاد درباره ترجمه و انتشار کتاب «افتادن» اثر دیوگو مایناردی به گفت وگو نشسته تا به مفهوم زمین خوردن و ادامه دادن بپردازد. فاطمه خوشنویس با شادی قدیریان، هنرمند عکاس، درباره مرز میان تاب آوردن و عادت کردن به وضعیت‌های نابهنجار به بحث نشسته و غزال محسن‌پور نیز در گفت وگو با شاهد حلاج، روزنامه‌نگار حوزه بحران، فعالیت‌های گروه «یاران نجات»، بخشش و قصاص را واکاوی کرده است.

در بخش‌های دیگر این شماره، ستون «از چاپخانه تا قفسه» به قلم غزال محسن‌پور در مطلبی با نام «هنوز، جایی میان زندگی» به سراغ کتاب‌فروشی «هنوز» رفته و کارکرد این نهاد را به عنوان پاتوقی فرهنگی فراتر از یک مکان تجاری بررسی کرده است. ستون «از سطر تا صحنه» نیز به پیشنهادهای فرهنگی و هنری مرداد و شهریور توسط جمعی از نویسندگان شامل سارا نسیمی‌خواه، فاطمه خوشنویس، رامین سپاسی، فاطمه کاری و رعنا نوری اختصاص یافته است.

همچنین در بخش «داستان نخواندنی»، شش داستان کوتاه با نام‌های «گوزن در اتاق ببرها» اثر پروانه فرازمند، «چهار شماره دم، شش شماره بازدم» از عطیه قائمی، «بوی عطر دود» نوشته غزال غزنوی، «دوباره چرخید» به قلم کاوه اویسی، «زن دیوانه نگذاشت» از نسترن کچچیان و «باغچه» اثر مینا چاوشی به چاپ رسیده است.

دوماهنامه فیل که از پاییز ۱۴۰۴ کار خود را آغاز کرده، در شماره‌های پیشین خود نیز با پرونده‌هایی چون «زیر سایه پاییز» (مکث و تاب‌آوری)، مفهوم «خانه» و «روایت زن در هنر و ادبیات» به واکاوی تجربه‌های انضمامی انسان معاصر پرداخته بود.

شماره چهارم دوماهنامه فرهنگی و ادبی فیل با موضوع «برای زندگی» هم اکنون به صورت نسخه الکترونیکی در اپلیکیشن و وب‌سایت فیدیبو به آدرس در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.